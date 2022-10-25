英超︱炒謝拉特後迅速覓得新帥　艾馬利接掌維拉

上周剛解僱主帥謝拉特（Steven Gerrard）的阿士東維拉，宣布前阿仙奴領隊，目前在西甲維拉利爾的艾馬利（Unai Emery）會在11月1日起接掌維拉，據報維拉將要為艾馬利支付520萬英鎊（約4,613.86萬港元）的解約金。

維拉上周不敵富咸後就即解僱謝拉特，而球隊隨即在之後的聯賽亦以4:0大勝賓福特，令人質疑謝拉特是否與隊內不和。而艾馬利在2018至2019年球季曾執掌阿仙奴，並且在歐霸盃打入決賽，但不敵車路士得亞軍。而艾馬利在帶領西甲球會的成績一直不俗，先後4次帶領西維爾及維拉利爾奪得歐霸盃冠軍。

艾馬利與維拉利爾的合約在今季後完結，而維拉據報會為艾馬利支付520萬英鎊的解約金。維拉在聲明指艾馬利是一個有高度經驗的頂級領隊，並且帶領過阿仙奴打入歐霸盃，同時亦在巴黎聖日耳門、西維爾等取得成功。維拉此前據報曾與多位名帥，包括被巴黎聖日耳門解僱的普捷天奴（Mauricio Pochettino）以及前車路士主帥的杜曹（Thomas Tuchel），不過二人都對維拉表示沒興趣接手。