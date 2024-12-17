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體育
2024-12-17 18:16:45

英超｜炒領隊可以幫到護級嗎　英媒數據指失敗居多

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修咸頓球迷早前拉起橫額要求領隊羅素馬田離隊。(路透社)

修咸頓球迷早前拉起橫額要求領隊羅素馬田離隊。(路透社)

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在英超墊底的修咸頓與狼隊，周日（15日）先後解僱領隊羅素馬田（Russell Martin）及加利奧尼爾（Gary O'Neil），然而球會此舉會否有助球隊最終護級，英國廣播公司（BBC）就提出了質疑。在過去的球季只有40%降班區球會「炒領隊」後可以逃出生天。

英國的BBC報指出，未計今季，過去有91次處於降班區的球會炒領隊，而最後只有36次能成功避免降班，成功率只有40%。而在有關的36個成功案例中，有5次是剛好與目前狼隊一樣，距離成功護級位置有5分。當中包括2次由前英格蘭主帥的艾拿戴斯（Sam Allardyce）取得，他在2008至09及2015至16年兩季，協助布力般流浪及新特蘭護級成功。不過這5次中，有4次在10月時換領隊，而在12月才換人只有1次。

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狼隊前領隊的奧尼爾。(路透社)

狼隊前領隊的奧尼爾。(路透社)

修咸頓護級成功機會極微？

至於像是修咸頓的狀況，落後到9分，或超過5分，就從沒有球隊試過生還。而事實上，英超就只有2支球隊嘗試過在落後過9分的時間能夠成功護級，分別是1996至97年的布力般流浪及2006至07年的韋斯咸。在2006年的韋斯咸，季初以古比士利（Alan Curbishley）代替柏祖（Alan Pardew），球隊在最後9場落後10分，最後贏得7場比賽取得護級資格。修咸頓在英超歷史也試過3次在降班區時炒領隊，最後都成功生還，然而這些狀況都不及今季惡劣。

另外在英超史上，也僅得4支球隊在聖誕節時墊底而最終可以護級，分別是2005年的西布朗、2014年的新特蘭、2015年的李斯特城及2023年的狼隊。而在過去5季，降班區球會炒領隊也有16次，當中只有5次可以留低，成功率比之前更低。至於上季，3支降班隊長期佔領降班區，僅錫菲聯試過炒領隊，不過3隊也最終一起降班。

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