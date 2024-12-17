英超｜炒領隊可以幫到護級嗎　英媒數據指失敗居多

在英超墊底的修咸頓與狼隊，周日（15日）先後解僱領隊羅素馬田（Russell Martin）及加利奧尼爾（Gary O'Neil），然而球會此舉會否有助球隊最終護級，英國廣播公司（BBC）就提出了質疑。在過去的球季只有40%降班區球會「炒領隊」後可以逃出生天。

英國的BBC報指出，未計今季，過去有91次處於降班區的球會炒領隊，而最後只有36次能成功避免降班，成功率只有40%。而在有關的36個成功案例中，有5次是剛好與目前狼隊一樣，距離成功護級位置有5分。當中包括2次由前英格蘭主帥的艾拿戴斯（Sam Allardyce）取得，他在2008至09及2015至16年兩季，協助布力般流浪及新特蘭護級成功。不過這5次中，有4次在10月時換領隊，而在12月才換人只有1次。