英超︱熱刺作客愛華頓失分　仍升上聯賽第4

在領隊干地（Antonio Conte）辭職之後，熱刺的首場聯賽。面對着要護級的愛華頓，熱刺在一度多打一人下領先，但最後自己亦有球員被逐下，最終雙方踢平1:1，熱刺雖然失分，不過仍以50分，與紐卡素及曼聯同分，並因為得失球較佳而取代曼聯排第4，但比紅魔多打兩場。
干地離任前，批評熱刺球員欠責任，而熱刺球員反指干地缺乏溝通。然而干地離開之後，熱刺還是見不到起色，面對着愛華頓，上半場初段就差點被迪馬雷格雷（Demarai Gray）禁區頂彎遠柱，只是僅僅高出。而哈利卡尼（Harry Kane）在跌倒前的射門，又被對手擋住，兩軍半場踢平0:0。
下半場各自有一人被逐
下半場58分鐘，卡尼與愛華頓的杜哥利（Abdoulaye Doucoure）在爭球時發生爭執，杜哥利出手推開卡尼的臉，球證紅牌將這位法國中場驅逐。多打一人的熱刺，在10分鐘後由卡尼搏得12碼，並親自操刀射入，熱刺領先1:0。然而熱刺多打一人的優勢，在20分鐘後就消失，盧卡斯莫拉（Lucas Moura）攔截踢中米克堅尼（Michael Keane）腳脛，令他被直接紅牌驅逐。同樣10個打10個之下，愛華頓在完場前由米克堅尼20多碼的遠射，成功為拖肥糖追平1:1。
取得1分的愛華頓，即刻上升3級至第15位，暫時脫離降班區，但與第18的列斯聯僅多1分，並且多打一場。而熱刺同樣在賽後升上聯賽第4，與第3及第5的紐卡素及曼聯同得50分，不過熱刺多打兩隊兩場。