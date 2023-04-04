英超︱熱刺作客愛華頓失分　仍升上聯賽第4

在領隊干地（Antonio Conte）辭職之後，熱刺的首場聯賽。面對着要護級的愛華頓，熱刺在一度多打一人下領先，但最後自己亦有球員被逐下，最終雙方踢平1:1，熱刺雖然失分，不過仍以50分，與紐卡素及曼聯同分，並因為得失球較佳而取代曼聯排第4，但比紅魔多打兩場。

干地離任前，批評熱刺球員欠責任，而熱刺球員反指干地缺乏溝通。然而干地離開之後，熱刺還是見不到起色，面對着愛華頓，上半場初段就差點被迪馬雷格雷（Demarai Gray）禁區頂彎遠柱，只是僅僅高出。而哈利卡尼（Harry Kane）在跌倒前的射門，又被對手擋住，兩軍半場踢平0:0。