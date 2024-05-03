熱門搜尋:
郭晉安 五月天香港演唱會2024 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 母親節2024 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-05-03 11:37:31

英超｜熱刺兩球不敵車路士　聯賽三連敗（附比賽精華）

分享：
熱刺作客再負車路士已錄得聯賽三連敗。(路透社)

熱刺作客再負車路士已錄得聯賽三連敗。(路透社)

季初表現不俗的熱刺，來到季尾卻接連失利。在作客今季表現一般的車路士，熱刺再輸0:2，在餘下仍要面對利物浦及曼城之下，球隊已連續3場輸波。

之前連續不敵紐卡素及阿仙奴，作客車路士熱刺的戰意最初還算不俗。車路士的尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）接應隊友的直線，單刀已經射穿門將古里莫維卡里奧（Guglielmo Vicario），不過熱刺還有守將的雲迪尹（Micky van de Ven）護空門。然而熱刺上半場仍然先失守，查洛巴（Trevoh Chalobah）把握罰球機會，在尾柱頭槌笠入，車路士在24分鐘打開紀錄。

雲迪尹早段為熱刺護空門。(路透社) 查洛巴的頭槌為車路士打開紀錄。(路透社) 高爾彭馬罰球中楣，但尼高拉斯積遜為車路士補中。(路透社) 車路士主場2:0贏熱刺。(路透社) 車路士主場2:0贏熱刺。(路透社) 車路士主場2:0贏熱刺。(路透社)

落後的熱刺不是沒有追平的機會，只是球隊未能好好把握。到72分鐘熱刺再因為罰球而失球，高爾彭馬（Cole Palmer）主射罰球中楣，不過尼高拉斯積遜快一步把握機會頭槌補中，令藍戰士拉開比數至2:0。之後熱刺還是未能追回比分下，球隊以0:2再輸多場，聯賽已連續3連敗。熱刺餘下的4場聯賽，除了兩場對護級的般尼及已降班的錫菲聯外，其餘兩場分別是周日（5日）作客對利物浦及對曼城。雖然熱刺數字上仍有前4的機會，不過目前球隊在聯賽以60分排第5，但與第4的阿士東維拉已被拉開7分。至於車路士就以51分升上第8，仍有機會爭取來季歐洲賽資格。

Ad Block

熱刺主帥批球隊缺信念

熱刺主帥普斯迪古路（Ange Postecoglou）賽後批評球員缺乏信念，但這是自己要修正的部份：「這對我們而言不是很好的一夜。我們沒能踢出我們應有的水平，我們不值得取回甚麼。我們在比賽中缺乏信念和決心，我不知道這是不是信心不足，不過我們不是處於我們比賽應有的思維，而這是我要考慮的地方。這是我要去修正的，這也是我們之後要做。」對於如果處理，他指：「就只有努力，這裡沒有一條公式，我們會努力，並確定我們做對了。」

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受