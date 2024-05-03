英超｜熱刺兩球不敵車路士　聯賽三連敗（附比賽精華）

季初表現不俗的熱刺，來到季尾卻接連失利。在作客今季表現一般的車路士，熱刺再輸0:2，在餘下仍要面對利物浦及曼城之下，球隊已連續3場輸波。 之前連續不敵紐卡素及阿仙奴，作客車路士熱刺的戰意最初還算不俗。車路士的尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）接應隊友的直線，單刀已經射穿門將古里莫維卡里奧（Guglielmo Vicario），不過熱刺還有守將的雲迪尹（Micky van de Ven）護空門。然而熱刺上半場仍然先失守，查洛巴（Trevoh Chalobah）把握罰球機會，在尾柱頭槌笠入，車路士在24分鐘打開紀錄。

落後的熱刺不是沒有追平的機會，只是球隊未能好好把握。到72分鐘熱刺再因為罰球而失球，高爾彭馬（Cole Palmer）主射罰球中楣，不過尼高拉斯積遜快一步把握機會頭槌補中，令藍戰士拉開比數至2:0。之後熱刺還是未能追回比分下，球隊以0:2再輸多場，聯賽已連續3連敗。熱刺餘下的4場聯賽，除了兩場對護級的般尼及已降班的錫菲聯外，其餘兩場分別是周日（5日）作客對利物浦及對曼城。雖然熱刺數字上仍有前4的機會，不過目前球隊在聯賽以60分排第5，但與第4的阿士東維拉已被拉開7分。至於車路士就以51分升上第8，仍有機會爭取來季歐洲賽資格。