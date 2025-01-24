英超｜熱刺勢捕「狐狸」止跌

傳統英超Big Six中，熱刺今季跌幅最大，傷兵極多，已被外間謔稱為「托定咸醫生」(Dr Tottenham)。該隊周日在英超迎戰深陷護級危機的李斯特城，務必先救自己，前線入球能力是熱刺目前最大本錢，仍可熱捧。(球賽1月26日22:00開賽)

熱刺今季狂中傷兵咒，季內有多達22名球員受大小傷患困擾，現時約有10名主力在傷兵營；三線傷兵分布平均，中堅由羅馬尼亞國腳達古仙鎮守，場場漏水，就算冬窗簽入捷克門將堅斯基，亦未能止瀉。中場悍將比素馬及比坦古亞缺陣，攔截力弱；前線新近有操練時傷膝的中鋒蘇蘭基，估計要休息至下月，球會急忙召回借用至英冠牛津聯的英格蘭U21小國腳史加列特頂檔。