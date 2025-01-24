英超｜熱刺勢捕「狐狸」止跌

傳統英超Big Six中，熱刺今季跌幅最大，傷兵極多，已被外間謔稱為「托定咸醫生」(Dr Tottenham)。該隊周日在英超迎戰深陷護級危機的李斯特城，務必先救自己，前線入球能力是熱刺目前最大本錢，仍可熱捧。(球賽1月26日22:00開賽)
熱刺今季狂中傷兵咒，季內有多達22名球員受大小傷患困擾，現時約有10名主力在傷兵營；三線傷兵分布平均，中堅由羅馬尼亞國腳達古仙鎮守，場場漏水，就算冬窗簽入捷克門將堅斯基，亦未能止瀉。中場悍將比素馬及比坦古亞缺陣，攔截力弱；前線新近有操練時傷膝的中鋒蘇蘭基，估計要休息至下月，球會急忙召回借用至英冠牛津聯的英格蘭U21小國腳史加列特頂檔。
這支北倫敦球會近10場聯賽輸掉7場只取5分，跌落15位，雖未嚴重至捲入護級漩渦，但戰績失禮。英國評論取笑熱刺是友會的「醫生」，有問題便會幫手解決，包括水晶宮及葉士域治季內首場聯賽勝仗，便是打敗熱刺；而莫耶斯回巢執教愛華頓，上仗主場3比2擊敗熱刺，後者的慷慨，成友會的「救心」。
李城7連敗兼失18球
熱刺計近4仗聯賽主場只得1分，入9球失14球；隊長孫興民、古路施夫斯基及今場倒戈的攻中占士麥迪臣，面對聯賽7連敗兼失18球的尾二球隊李斯特城，已無退路必定狂攻，對手更弱，看來是重回聯賽勝軌的黃金機會。
相反由雲尼斯達羅接手的李斯特城，新帥去年尾領軍首兩仗搶得4分後，無以為繼。中路守將菲斯及維斯達加特，是長期計時炸彈；自從一號門將、丹麥的靴文臣養傷後，防守更差。「李城之寶」箭頭占美華迪已6場聯賽食白果，只怕「狐狸」繼續沉底。
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