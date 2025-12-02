英超｜熱刺又傳換帥　法蘭克稱有信心獲高層支持

英超的熱刺有傳又要易帥，據報道指球隊在考慮以前巴塞隆拿主帥的沙維沙維（Xavi Hernandez），接替今夏才取代普斯迪古路（Ange Postecoglou）的丹麥籍領隊法蘭克（Thomas Frank），不過法蘭克就向記者表示，「非常有信心」繼續獲得球隊高層支持。

熱刺目前在英超排第12，在13場比賽僅18分。在上星期的聯賽，因為門將古里莫維卡里奧（Guglielmo Vicario）的犯錯而輸1:2給富咸，已是球隊今年第10場主場敗陣，因此有傳熱刺高層已在考慮在聖誕節前解僱今年6月才從賓福特挖角的法蘭克。法蘭克在對紐卡賽的賽前對記者表示:「是的，我非常有信心。看來他們都是好人，有智慧的人，知道如何經營生意以及學習足球。我認為當我們與聰明的人協商時，他們看到每個成功的王朝以及成功的球會都是需要時間。」