英超︱熱刺哈利卡尼補時追和車路士2:2　杜曹干地「握手變講手」齊領紅

周日英超倫敦打吡，車路士主場迎戰熱刺，最後熱刺憑著當家球星哈利卡尼（Harry Kane）完場前頭槌破網，2：2逼和車路士。今場最大亮點是雙方球隊的領隊杜曹（Thomas Tuchel）及干地（Antonio Conte），他們在比賽期間已經發生爭執而齊領黃牌，賽後又因為「握手問題」而爭吵，最後齊齊被罰紅牌趕出場。
主隊車路士與上周贏愛華頓的陣容比較，只作了兩個調動，其中以6,000萬英鎊從白禮頓來投的古古列拿（Marc Cucurella）首度正選上陣；而熱刺則沿用上輪贏修咸頓的陣容，李察利臣（Richarlison）續任後備。
上半場19分鐘，車路士就由兩名新兵炮製入球，由高列巴尼（Kalidou Koulibaly）接應古古列拿開出角球，右腳球不著地抽入。熱刺其後有孫興民埋門被擋出，而哈利卡尼亦射斜。列查利臣於57分鐘以後備身份上陣，直到68分鐘，賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg）在禁區外一記割草式射門直飛死角，扳成1：1。但比數只維持9分鐘，車路士則憑著一個反擊攻勢由列斯占士（Reece James）入楔射成2：1。其後，熱刺換入比列錫（Ivan Perisic），並於補時6分鐘開出角球，由哈利卡尼頭鎚破網，令熱刺戲劇性扳平2：2。
Things got HEATED between Thomas Tuchel and Antonio Conte after a dramatic 2-2 draw between Chelsea and Tottenham. 👀pic.twitter.com/qmKs1cUfpk— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 14, 2022
賽後焦點盡在兩軍主帥杜曹與干地完場後握手時爆發衝突，兩人俱被逐離場。
當比賽完場笛一鳴，雙方主帥杜曹與干地握手時顯得不悅，之後兩人都顯得情緒激動，杜曹指向眼睛，似示意對方沒眼神接觸帶點不敬，兩人隨即口角，並有身體接觸，並引發兩軍職球員推撞。兩主帥都被球證出示紅牌驅逐離場。
杜曹賽後接受傳媒訪問就將矛頭指向球證安東尼泰萊，他認為熱刺的兩個球都不應成立，「第一個入球前，夏維斯被侵犯了。第二球前，古古列拿被扯頭髮。安東尼泰萊未來不應再執法車路士的比賽。」
至於為何握手時不肯放手，杜曹則解釋：「握手時大家應互相看着對方，但干地沒有，這不是必需，不過很多事情都不是必須。」而干地亦避談事件指，「我們應該多談論球賽本身，這是一場艱難的戰鬥。我不想多談杜曹的事，如果我們有芥蒂，都只是我們之間的事。」
球證安東尼泰萊在此場比賽的執法引起極大爭議，有英國球迷在網上發起投票，呼籲禁止他再吹車路士的比賽，半日不到已有超過五萬七千名球迷投票支持。
投票網站change.org「發動禁止安東尼泰萊執法車路士比賽」的投票，希望籍此向英格蘭足總施壓，目前已有超過五萬七千名球迷支持。投票指摘安東尼泰萊過去對車路士作出許多不利判決，包括足總盃決賽向高華錫（Mateo Kovacic）出示紅牌、馬古尼（Harry Maguire）踩踏巴舒亞伊（Michy Batshuayi）等等。