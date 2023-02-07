英超｜熱刺回勝軌爭前四 卡尼成入球王 干地感自豪

熱刺王牌射手哈利卡尼，於英超大戰一箭定江山，射下「藍月」曼城，並以267球成為該會史上首席射手後；接受手術後在意大利休養的熱刺主帥干地，越洋致電恭賀在更衣室的哈利卡尼，並說：「你令我自豪。」

干地上周三於意大利接受膽囊手術後休養，今戰無法現場督師，球隊表現爭氣，在上半場15分鐘靠防中賀積查治把握截得對手傳送，轉交哈利卡尼偷襲得手。曼城之後有翼鋒馬列斯射門中楣，而尾段熱刺雖有基斯甸羅美路「2黃1紅」被逐，但曼城仍無法平反敗局，終錄得連續5場(4次英超、1次歐聯)，在白鹿徑輸波劣績。

卡尼於2011年12月15日為熱刺取得首個入球早，今場入波後，壓過熱刺名宿基里夫斯的266個入球，主場數萬名擁躉隨即起立鼓掌，大銀幕即顯示「恭喜，哈利卡尼。」畫像，29歲的哈利卡尼更達到英超200球的里程碑，僅次於傳奇舒利亞(260球)及朗尼(208球)。賽後有攝於熱刺更衣室的短片，據報是干地致電祝賀卡尼，後者先向對方問好，干地回答：「好好。我為你自豪。」干地之後在社交媒體IG發文，指「即是離開很遠，常與你們同在，為全隊感自豪。」熱刺兩連敗後重回勝軌，現以39分居英超第5位，重啟爭前4「歐聯門檻」的引擎，暫落後排第4的紐卡素1分但多賽1場。

夏蘭「零射門」曼城作客3連敗

相反曼城卻錄得哥迪奧拿掌帥印以來，首次作客3連敗。隊中主力根度簡、奇雲迪布尼今仗列後備，而菲爾科頓因身體不適不在大軍名單；而在英超射手榜仍以25比17球領先次席卡尼的曼城前鋒艾寧夏蘭特，今場竟錄「零射門」，相信哥帥又要好好檢討。

「藍月」無法趁「一哥」阿仙奴輸波而追近，仍落後5分及多賽1場，只比第3的曼聯多3分，哥帥說：「我們感到悲傷，明天將會重看比賽及檢討，球季對大家都是漫長，我們會繼續下去。」