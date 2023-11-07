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體育
2023-11-07 11:15:29

英超｜熱刺少打兩個不敵車路士　唯一不敗身終被破（附比賽精華）

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車路士尼高拉斯積遜對熱刺演帽子戲法。(路透社)

車路士尼高拉斯積遜對熱刺演帽子戲法。(路透社)

今季英超僅餘的不敗球隊熱刺，在少打兩人之下以1:4不敵車路士，令球隊不敗金身同樣被破。藍戰士的前鋒尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）今仗在有人數優勢下，個人完成帽子戲法。

在阿仙奴上周末不敵紐卡素之後，賽前熱刺成為英超僅餘的未敗之師。在主場面對車路士，熱刺6分鐘有個好開始，古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）起腳，省中車路士守將改變方向，為熱刺打開紀錄。藍戰士之後先後有史達寧（Raheem Sterling）以及摩西斯卡些度（Moises Caicedo）的入球因為手球及越位而被判「詐糊」。然而比賽在33分鐘出現轉捩點，基斯甸羅美路（Cristian Romero）被指踢跌安素費南迪斯（Enzo Fernandez），球證翻看VAR後，向羅美路出示紅牌兼罰12碼，藍戰士由高爾彭馬（Cole Palmer）處理極刑追平。半場雙方踢平1:1。

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球證透過VAR翻看羅美路的犯規。(路透社) 球證紅牌將羅美路驅逐。(路透社) 高爾彭馬射入12碼為車路士追平。(路透社) 尼高拉斯積遜為車路士反先。(路透社) 尼高拉斯積遜完成帽子戲法。(路透社) 熱刺少打兩人下不敵車路士。(路透社) 退役的加利夫巴爾重返熱刺主場，在半場亮相。(路透社)

換邊後熱刺又要打少個，烏杜治（Destiny Udogie）55分鐘禁區頂踢跌對手，領第2面黃牌被逐。少打兩人的熱刺，防線頻頻被突破。75分鐘先是史達寧突破越位，再傳中予尼高拉斯積遜門前射成2:1。同樣的方式在補時的4分鐘，輪到由干拿加歷查（Conor Gallagher）傳了尼高拉斯積遜建功，而這位塞內加爾的前鋒，在4分鐘後再次把握到機會，令藍戰士以4:1大勝熱刺。

贏波的車路士升上聯賽的第10位，而熱刺不敗身被破後，聯賽更落後曼城1分排次席。

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