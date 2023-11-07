英超｜熱刺少打兩個不敵車路士　唯一不敗身終被破（附比賽精華）

今季英超僅餘的不敗球隊熱刺，在少打兩人之下以1:4不敵車路士，令球隊不敗金身同樣被破。藍戰士的前鋒尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）今仗在有人數優勢下，個人完成帽子戲法。

在阿仙奴上周末不敵紐卡素之後，賽前熱刺成為英超僅餘的未敗之師。在主場面對車路士，熱刺6分鐘有個好開始，古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）起腳，省中車路士守將改變方向，為熱刺打開紀錄。藍戰士之後先後有史達寧（Raheem Sterling）以及摩西斯卡些度（Moises Caicedo）的入球因為手球及越位而被判「詐糊」。然而比賽在33分鐘出現轉捩點，基斯甸羅美路（Cristian Romero）被指踢跌安素費南迪斯（Enzo Fernandez），球證翻看VAR後，向羅美路出示紅牌兼罰12碼，藍戰士由高爾彭馬（Cole Palmer）處理極刑追平。半場雙方踢平1:1。