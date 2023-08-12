英超｜熱刺從防反回歸「敢作敢為」的傳統 卡尼投拜仁迎來重建的「白百合」

去季後半程表現走樣，星級領隊干地被炒，最後失落歐洲賽資格的熱刺，隨著頭號射手哈利卡尼即將離隊，正式進入重建期。從新帥普斯迪古路（Ange Postecoglou）接手的四場季前熱身賽來看，新球季球隊的打法如何，佈陣又會出現甚麼改變？
作為英超其中一支老牌球隊，熱刺的歷史向來以盛產進攻球員聞名，前線從來不乏優秀的攻擊球員，但同時後防的抗壓能力欠佳，球員往往在關鍵比賽及重要時刻表現走樣，缺乏真正強隊的氣質。自從辭退普捷天奴後，近四季主席利維先後聘請兩位著重球員精神素質的冠軍教頭——摩連奴與干地，並在轉會市場引入身體素質較佳的球員，配合以哈利卡尼及孫興慜(馬會譯名孫興民)為首的進攻好手，大打防守反擊，雖然曾一度令戰績上揚，但後防的頑疾始終無法根治，去季防線更一共失掉63球，位列英超尾6。情況更糟的是，踢法沉悶保守之餘，戰績卻無法提升的情況更惹怒一眾熱刺擁躉，季末比賽日熱刺球場觀眾席的噓聲此起彼落，矛頭不僅指向表現欠佳的後防球員，更公開呼籲球會管理層下台問責，令球隊上下人心渙散，士氣低落。在痛定思痛後，球隊最終選擇回歸傳統，任命主張進攻流足球的普斯迪古路（Ange Postecoglou），並且針對球隊現時的不足引入多名新援，讓球隊以全新面貌迎接新球季。
隊長洛里斯或離隊 防線施大手術
去季曾觀看熱刺比賽的球迷，想必對羸弱的防線「印象深刻」，以艾歷迪亞（Eric Dier）所領導的三中堅防線破綻百出，每每讓對方鋒線予取予攜，看守領隊史迪連尼曾試圖改變陣形，以傳統的四後衛對陣紐卡素，不料開賽20分鐘內連失5球，賽後立即黯然下台，亦終於令球隊管理層意識到防線必須施大手術重建。在今年暑假，年屆36歲高峰已過的隊長洛里斯（Hugo Lloris）宣布有意離隊，球隊旋即從安玻里引入新晉的意大利國腳古里莫維卡里奧(Guglielmo Vicario)接任把守最後一關。
其後，再從禾夫斯堡以5000萬歐元購入以身高及速度見長的荷蘭年輕中堅雲迪尹（Micky van de Ven），預計將夥拍踢法勇悍的基斯甸羅美路（Cristian Romero）擔任雙中堅。從烏甸尼斯回收去季在意甲表現出色的烏度基(Destiny Udogie)，則預料會取代長時間養傷的賴恩施斯隆，擔任左後衛一職。至於右後衛方面，去季季中加盟，助攻意慾甚強的柏度樸路（Pedro Porro）預計在季初會出任正選，而防守能力較強的艾馬遜（Emerson Royal）則會輪換上陣。
中場改造 重新注入創造力
賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）及賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg）過往兩季一直是熱刺中場常規正選。然而前者去季膝部重創，預計於2024年才告復出，而賀積查治亦傳言因踢法不合新領隊著重進攻的風格即將離隊他投。過往二人組成的中場組合硬朗有餘，但創造力卻稍嫌不足，球隊改造中場線的第一步，便是從李斯特城引入進攻核心占士麥迪臣(James Maddison)，此子腳法秀麗，傳球進取，其加盟令熱刺球迷相當驚喜，他將肩負起梳理熱刺進攻的責任。
在防守中場方面，在干地麾下「水土不服」的比素馬，在新帥賦予更高的自由度下，於熱身賽的踢法比起去季有極大改變，控傳穩定，有效連繫攻防兩端之餘，且為中路防守擔任有效的屏障，新球季應可一洗頹風擔任6號位的主力。由於熱刺的後防線重新組軍，默契不足，為了陣形的平衡，另一個中場位置應落在球隊的青訓產品，攔截力較強的奧利華史基普(Skipp)身上，而過往被投閒置散，及後外借至西甲的盧施素（Lo Celso），今季回歸球隊後獲得新帥的賞識，熱身賽的表現亦受廣泛好評，預計亦會進入中場重要的輪換人選當中。
後哈利卡尼時代的鋒線
頭號球星哈利卡尼的離開已成定局，其重要性固然無法完全彌補，但觀乎熱身賽的表現，新帥普斯迪古路（Ange Postecoglou）所倚重的控球及前場壓逼性踢法卻足以令熱刺的進攻保持威脅。李察利臣去季因受傷患困擾，上陣機會不多以致狀態不足，在哈利卡尼離隊後，預計將任球隊的正選中鋒。前季金靴獎得主孫興慜上季因為經常遷就擔任左翼衛的比列錫（Ivan Perisic）而更多時間移入較不擅長的中路，加上受傷患困擾影響發揮，今季則會與古路施夫斯基（Dejan Kulusevski） 重回左右翼鋒攻堅。進攻陣容深度方面，老將比列錫體能雖然不復以往，但其傳中及處理的死球的能力仍足以在球隊獨當一面，去季收獲8個助攻的他，若然多留效一季，仍可為普斯迪古路（Ange Postecoglou）排兵佈陣提供多一個選項。此外，今季免費加盟的所羅門(Manor Solomon)在熱身賽的表現驚喜，其個人突破能力亦是熱刺進攻上可以依賴的一環。
後防表現悠關本季戰績
從熱身賽觀察，普斯迪古路（Ange Postecoglou）在新球季預計會為熱刺帶來久違的前場壓逼及控傳踢法。比普捷天奴年代不同的是，熱刺的兩名閘位球員在進攻時更可能傾向內切，進一步增加中前場的控制及逼搶能力，並且鼓勵中場球員頻繁入楔及遠射。季前熱身賽對韋斯咸、獅師水手及薩克達的首三場比賽，球隊便場均錄得逾七成的控球率及超過30次起腳射門，即使最後一仗球隊遣出副選作客巴塞隆拿，仍敢於與對方全場對攻。可見先不論普斯迪古路（Ange Postecoglou）的改造是否成攻，但已可預期球隊的踢法比去季已有極大不同。眼見球隊重拾進攻足球的傳統，熱刺球迷亦相當受落，願給予時間這位名氣不大的新帥開展球隊的重建計劃。
但問題是，熱刺的陣式大舉壓上，防線留給對方的空間及守衛面對的壓力則比以往更大，尤其兩閘前壓時所曝露的空位更容易讓對手的反擊戰術有機可乘。在對陣韋斯咸的比賽，對方四次射正球門便已取得三個入球，作客巴塞一仗則在長時間領先的情況下更於最後十分鐘被主隊連轟三球反勝為敗，可謂非常「熱刺」。截稿之前，新加盟的雲迪尹仍未上陣，除了新門將古里莫維卡里奧之外，後場仍主要沿用去季的班底，普斯迪古路（Ange Postecoglou）能否有效控制失球，利用「以攻代守」解決後場防守力不足的問題，將會是本球季熱刺能否取得好成績的關鍵。雖然哈利卡尼的離隊令外界幾乎一致看淡熱刺新球季的前景，但假若能重振後防表現，配合新球季的主攻打法，即使熱刺眼下無力爭標，但在英超仍然是不容忽視的勢力。