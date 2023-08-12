英超｜熱刺從防反回歸「敢作敢為」的傳統 卡尼投拜仁迎來重建的「白百合」

去季後半程表現走樣，星級領隊干地被炒，最後失落歐洲賽資格的熱刺，隨著頭號射手哈利卡尼即將離隊，正式進入重建期。從新帥普斯迪古路（Ange Postecoglou）接手的四場季前熱身賽來看，新球季球隊的打法如何，佈陣又會出現甚麼改變？

作為英超其中一支老牌球隊，熱刺的歷史向來以盛產進攻球員聞名，前線從來不乏優秀的攻擊球員，但同時後防的抗壓能力欠佳，球員往往在關鍵比賽及重要時刻表現走樣，缺乏真正強隊的氣質。自從辭退普捷天奴後，近四季主席利維先後聘請兩位著重球員精神素質的冠軍教頭——摩連奴與干地，並在轉會市場引入身體素質較佳的球員，配合以哈利卡尼及孫興慜(馬會譯名孫興民)為首的進攻好手，大打防守反擊，雖然曾一度令戰績上揚，但後防的頑疾始終無法根治，去季防線更一共失掉63球，位列英超尾6。情況更糟的是，踢法沉悶保守之餘，戰績卻無法提升的情況更惹怒一眾熱刺擁躉，季末比賽日熱刺球場觀眾席的噓聲此起彼落，矛頭不僅指向表現欠佳的後防球員，更公開呼籲球會管理層下台問責，令球隊上下人心渙散，士氣低落。在痛定思痛後，球隊最終選擇回歸傳統，任命主張進攻流足球的普斯迪古路（Ange Postecoglou），並且針對球隊現時的不足引入多名新援，讓球隊以全新面貌迎接新球季。

隊長洛里斯或離隊 防線施大手術

去季曾觀看熱刺比賽的球迷，想必對羸弱的防線「印象深刻」，以艾歷迪亞（Eric Dier）所領導的三中堅防線破綻百出，每每讓對方鋒線予取予攜，看守領隊史迪連尼曾試圖改變陣形，以傳統的四後衛對陣紐卡素，不料開賽20分鐘內連失5球，賽後立即黯然下台，亦終於令球隊管理層意識到防線必須施大手術重建。在今年暑假，年屆36歲高峰已過的隊長洛里斯（Hugo Lloris）宣布有意離隊，球隊旋即從安玻里引入新晉的意大利國腳古里莫維卡里奧(Guglielmo Vicario)接任把守最後一關。 其後，再從禾夫斯堡以5000萬歐元購入以身高及速度見長的荷蘭年輕中堅雲迪尹（Micky van de Ven），預計將夥拍踢法勇悍的基斯甸羅美路（Cristian Romero）擔任雙中堅。從烏甸尼斯回收去季在意甲表現出色的烏度基(Destiny Udogie)，則預料會取代長時間養傷的賴恩施斯隆，擔任左後衛一職。至於右後衛方面，去季季中加盟，助攻意慾甚強的柏度樸路（Pedro Porro）預計在季初會出任正選，而防守能力較強的艾馬遜（Emerson Royal）則會輪換上陣。

中場改造 重新注入創造力

賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）及賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg）過往兩季一直是熱刺中場常規正選。然而前者去季膝部重創，預計於2024年才告復出，而賀積查治亦傳言因踢法不合新領隊著重進攻的風格即將離隊他投。過往二人組成的中場組合硬朗有餘，但創造力卻稍嫌不足，球隊改造中場線的第一步，便是從李斯特城引入進攻核心占士麥迪臣(James Maddison)，此子腳法秀麗，傳球進取，其加盟令熱刺球迷相當驚喜，他將肩負起梳理熱刺進攻的責任。 在防守中場方面，在干地麾下「水土不服」的比素馬，在新帥賦予更高的自由度下，於熱身賽的踢法比起去季有極大改變，控傳穩定，有效連繫攻防兩端之餘，且為中路防守擔任有效的屏障，新球季應可一洗頹風擔任6號位的主力。由於熱刺的後防線重新組軍，默契不足，為了陣形的平衡，另一個中場位置應落在球隊的青訓產品，攔截力較強的奧利華史基普(Skipp)身上，而過往被投閒置散，及後外借至西甲的盧施素（Lo Celso），今季回歸球隊後獲得新帥的賞識，熱身賽的表現亦受廣泛好評，預計亦會進入中場重要的輪換人選當中。

後哈利卡尼時代的鋒線

頭號球星哈利卡尼的離開已成定局，其重要性固然無法完全彌補，但觀乎熱身賽的表現，新帥普斯迪古路（Ange Postecoglou）所倚重的控球及前場壓逼性踢法卻足以令熱刺的進攻保持威脅。李察利臣去季因受傷患困擾，上陣機會不多以致狀態不足，在哈利卡尼離隊後，預計將任球隊的正選中鋒。前季金靴獎得主孫興慜上季因為經常遷就擔任左翼衛的比列錫（Ivan Perisic）而更多時間移入較不擅長的中路，加上受傷患困擾影響發揮，今季則會與古路施夫斯基（Dejan Kulusevski） 重回左右翼鋒攻堅。進攻陣容深度方面，老將比列錫體能雖然不復以往，但其傳中及處理的死球的能力仍足以在球隊獨當一面，去季收獲8個助攻的他，若然多留效一季，仍可為普斯迪古路（Ange Postecoglou）排兵佈陣提供多一個選項。此外，今季免費加盟的所羅門(Manor Solomon)在熱身賽的表現驚喜，其個人突破能力亦是熱刺進攻上可以依賴的一環。

後防表現悠關本季戰績

從熱身賽觀察，普斯迪古路（Ange Postecoglou）在新球季預計會為熱刺帶來久違的前場壓逼及控傳踢法。比普捷天奴年代不同的是，熱刺的兩名閘位球員在進攻時更可能傾向內切，進一步增加中前場的控制及逼搶能力，並且鼓勵中場球員頻繁入楔及遠射。季前熱身賽對韋斯咸、獅師水手及薩克達的首三場比賽，球隊便場均錄得逾七成的控球率及超過30次起腳射門，即使最後一仗球隊遣出副選作客巴塞隆拿，仍敢於與對方全場對攻。可見先不論普斯迪古路（Ange Postecoglou）的改造是否成攻，但已可預期球隊的踢法比去季已有極大不同。眼見球隊重拾進攻足球的傳統，熱刺球迷亦相當受落，願給予時間這位名氣不大的新帥開展球隊的重建計劃。