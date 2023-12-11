英超｜熱刺挫紐卡素終止連敗　愛華頓贏車路士放甩榜尾（附比賽精華）

近5仗聯賽未贏過的熱刺，在面對着受傷兵影響的紐卡素，憑孫興民交出兩個助攻，以及下半場射入12碼，協助球隊以4:1大勝紐卡素，終止不敗頹勢。而車路士就繼續飄忽走勢，作客0:2不敵愛華頓。

周中不敵韋斯咸，熱刺在聯賽錄得5戰不勝的劣績。然而今仗面對有門將尼克普比（Nick Pope）養傷的紐卡素，熱刺在26分鐘先開紀錄，孫興民左路的傳中，烏杜治（Destiny Udogie）門前撞入。在之前的5仗，熱刺其實都是先入球，但最終未能保住勝局，而今場紐卡素看管不住孫興民，為熱刺帶來反彈。孫興民38分鐘再次左路發動攻勢，扭過對手後傳中，李察利臣（Richarlison）伏兵門前，為熱刺半場射成2:0。