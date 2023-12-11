熱門搜尋:
區議會選舉2023 恒生指數 日圓匯率 李家超 六合彩 叱咤2023 譚旻萱 肺炎支原體 五月天 轉數快FPS 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 新聞女王 騙案 流感 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
體育
2023-12-11 11:29:41

英超｜熱刺挫紐卡素終止連敗　愛華頓贏車路士放甩榜尾（附比賽精華）

分享：
孫興民交出兩個助攻後，再為熱刺射入12碼殿勝。(路透社)

孫興民交出兩個助攻後，再為熱刺射入12碼殿勝。(路透社)

近5仗聯賽未贏過的熱刺，在面對着受傷兵影響的紐卡素，憑孫興民交出兩個助攻，以及下半場射入12碼，協助球隊以4:1大勝紐卡素，終止不敗頹勢。而車路士就繼續飄忽走勢，作客0:2不敵愛華頓。

周中不敵韋斯咸，熱刺在聯賽錄得5戰不勝的劣績。然而今仗面對有門將尼克普比（Nick Pope）養傷的紐卡素，熱刺在26分鐘先開紀錄，孫興民左路的傳中，烏杜治（Destiny Udogie）門前撞入。在之前的5仗，熱刺其實都是先入球，但最終未能保住勝局，而今場紐卡素看管不住孫興民，為熱刺帶來反彈。孫興民38分鐘再次左路發動攻勢，扭過對手後傳中，李察利臣（Richarlison）伏兵門前，為熱刺半場射成2:0。

李察利臣為熱刺門前建功。(路透社) 李察利臣為熱刺射成3:0。(路透社) 孫興民為熱刺射入12碼。(路透社) 熱刺主場4:1擊敗紐卡素。(路透社) 熱刺主場4:1擊敗紐卡素。(路透社) 孫興民被門將的杜巴夫卡撲跌。(路透社) 熱刺主場4:1擊敗紐卡素。(路透社)

下半場熱刺又再擴大優勢，李察利臣接應隊友柏度樸路（Pedro Porro）長傳，皮球彈地後偏左，喜鵲副選門將的杜巴夫卡（Martin Dubravka）隨即失位，李察利臣輕鬆射入今仗第2球，熱刺拉開3:0。到85分鐘，孫興民接應長傳單刀，杜巴夫卡撲跌孫興民，球證判罰12碼，孫興民親自操刀，為熱刺拉開4球。雖然紐卡素在補時由祖連頓（Joelinton）「破蛋」，不過熱刺仍是以4:1獲勝。熱刺贏波繼續排第5位，而紐卡素聯賽兩連敗。

車路士跌落第12

至於在葛迪遜公園，聯賽被扣10分的愛華頓就再取得關鍵的3分。杜哥利（Abdoulaye Doucoure）54分鐘先為拖肥糖建功領先，而路易斯杜賓（Lewis Dobbin）在補時再入一破，為愛華頓以2:0擊敗車路士，雖然愛華頓以13分繼續排在第17位，不過與降班的3支球隊已拉開至少4分的距離，而車路士在聯賽已跌落第12。

Ad Block
愛華頓2:0擊敗車路士。(路透社) 愛華頓2:0擊敗車路士。(路透社) 杜賓為愛華頓射成2:0。(路透社) 杜哥利的入球令愛華頓取得領先。(路透社) 車路士前鋒的尼高拉斯積遜與愛華頓的夏里遜衝突。(路透社) 愛華頓2:0擊敗車路士。(路透社)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受