英超｜熱刺挫紐卡素終止連敗　愛華頓贏車路士放甩榜尾（附比賽精華）

近5仗聯賽未贏過的熱刺，在面對着受傷兵影響的紐卡素，憑孫興民交出兩個助攻，以及下半場射入12碼，協助球隊以4:1大勝紐卡素，終止不敗頹勢。而車路士就繼續飄忽走勢，作客0:2不敵愛華頓。
周中不敵韋斯咸，熱刺在聯賽錄得5戰不勝的劣績。然而今仗面對有門將尼克普比（Nick Pope）養傷的紐卡素，熱刺在26分鐘先開紀錄，孫興民左路的傳中，烏杜治（Destiny Udogie）門前撞入。在之前的5仗，熱刺其實都是先入球，但最終未能保住勝局，而今場紐卡素看管不住孫興民，為熱刺帶來反彈。孫興民38分鐘再次左路發動攻勢，扭過對手後傳中，李察利臣（Richarlison）伏兵門前，為熱刺半場射成2:0。
下半場熱刺又再擴大優勢，李察利臣接應隊友柏度樸路（Pedro Porro）長傳，皮球彈地後偏左，喜鵲副選門將的杜巴夫卡（Martin Dubravka）隨即失位，李察利臣輕鬆射入今仗第2球，熱刺拉開3:0。到85分鐘，孫興民接應長傳單刀，杜巴夫卡撲跌孫興民，球證判罰12碼，孫興民親自操刀，為熱刺拉開4球。雖然紐卡素在補時由祖連頓（Joelinton）「破蛋」，不過熱刺仍是以4:1獲勝。熱刺贏波繼續排第5位，而紐卡素聯賽兩連敗。
車路士跌落第12
至於在葛迪遜公園，聯賽被扣10分的愛華頓就再取得關鍵的3分。杜哥利（Abdoulaye Doucoure）54分鐘先為拖肥糖建功領先，而路易斯杜賓（Lewis Dobbin）在補時再入一破，為愛華頓以2:0擊敗車路士，雖然愛華頓以13分繼續排在第17位，不過與降班的3支球隊已拉開至少4分的距離，而車路士在聯賽已跌落第12。