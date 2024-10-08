英超︱熱刺普帥：加盟以來最差一仗

英超在本月國際賽期來臨前最後一仗，出現逆轉勝的戲劇性場面。實力分子熱刺作客白禮頓，在上半場領先兩球的絕佳優勢下，下半場全面崩潰，最終2比3敗走；領隊普斯迪高路賽後表示，今場是他上屆接手以來，球隊最劣一仗。

熱刺隊長孫興民因傷連續第3仗缺陣，但火熱前鋒比蘭莊臣先開紀錄，個人連續第6仗入波；加上代隊長占士麥迪臣妙射，對方荷蘭門將華布根甩手，令客軍戰至37分鐘領先兩球，料順利取得各項賽事6連勝。豈料下半場形勢大逆轉，白禮頓由新兵耶古保緬迪(Minteh)、佐真尼魯達(Rutter)各入一球扳平後；再由老牌箭頭韋碧克頂入個人今屆第4球奠勝。兩隊賽後互換位置，白禮頓7戰12分排第6，熱刺得10分排第9。