英超在本月國際賽期來臨前最後一仗，出現逆轉勝的戲劇性場面。實力分子熱刺作客白禮頓，在上半場領先兩球的絕佳優勢下，下半場全面崩潰，最終2比3敗走；領隊普斯迪高路賽後表示，今場是他上屆接手以來，球隊最劣一仗。
熱刺隊長孫興民因傷連續第3仗缺陣，但火熱前鋒比蘭莊臣先開紀錄，個人連續第6仗入波；加上代隊長占士麥迪臣妙射，對方荷蘭門將華布根甩手，令客軍戰至37分鐘領先兩球，料順利取得各項賽事6連勝。豈料下半場形勢大逆轉，白禮頓由新兵耶古保緬迪(Minteh)、佐真尼魯達(Rutter)各入一球扳平後；再由老牌箭頭韋碧克頂入個人今屆第4球奠勝。兩隊賽後互換位置，白禮頓7戰12分排第6，熱刺得10分排第9。
熱刺第10次英超領前2球下反負
上月主場受挫宿敵阿仙奴時，普斯迪高路曾安撫球迷稱，他通常領軍翌季會有盃捧；今次他經歷球隊開季以來第3場聯賽敗仗後說：「所有事情皆令我失望，是我在這裡以來最差的一仗……下半場表現完全不可接受，完全不像我們，任由命運安排，實在難以理解。我們通常會戰鬥到底，否則，就會付出代價。」這是熱刺歷來在聯賽第10次領少最少2球下反輸，是第一支達到這雙位數字「劣作」的英超球隊。賽前已知悉落選本月英格蘭國家隊大軍的占士麥迪臣說：「白禮頓是一支有好球員的出色球隊，但當對手攻入一球，在英超你便要保持堅強及對抗逆境，好球隊會做得到，但我們卻不能。」
至於8月份已成為史上、最年輕奪得每月英超最佳領隊的白禮頓波士賀斯拿(Hurzeler)說：「己隊值得取勝，球員努力作戰，專注所能控制的。熱刺通常很快入局，我隊製造到機會，但防守要改進。我們專注正面事情，並靠爭贏高空波重建信心。足球永遠有可能事情發生，當然落後兩球是不容易，但最重要是繼續保持正面，我為球員感到高興。」