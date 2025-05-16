英超｜熱刺曼聯無心戀戰 維拉車路士穩勝

今輪英超賽期橫跨數天，其中心繫下周中歐霸決賽熱刺及曼聯，提早在今晚深夜分別作客鬥力爭歐聯入場券的阿士東維拉及車路士，作戰心態有異，勢成今場兩戰的勝負關鍵；其中形勢落後的維拉，今場許勝不許和下，戰意更盛，有力拔「刺」，力爭重返前五位置。(球賽編號FB1836，5月17日02:30開賽)

維拉冬窗擴軍雄心萬丈，可惜度過「黑色四月」，歐聯8強主場贏波仍被巴黎聖日耳門淘汰出局，英足盃四強亦吞水晶宮三蛋；可幸上仗聯賽1比0小勝般尼茅夫後，近8場聯賽7勝1負，肯定不會跌出前七名，穩取歐協聯一席位，但當然目標更遠大，要繼續參加歐聯賺大錢，養起一眾高薪球星及繼續擴軍。

維拉劍指5連勝

維拉雖有冬窗借兵鋒將拉舒福特(Rashford)，因腿筋拉傷要提早收咧；但重獲主帥艾馬利(Emery)重用的箭頭奧尼屈堅斯(Olie Watkins)爭氣，上仗一箭定江山，以182場英超入75球，榮升球會英超史上的首席射手；今場會跟摩根羅渣士(Morgan Rogers)、當耶爾馬倫(Donyell Malen)及馬高阿辛斯奧(Marco Asensio)合力攻堅，誓在本季主場謝幕戰，寫下聯賽主場5連勝的美好結局。

對手熱刺只顧歐霸，半放棄英超，上仗主場出弱陣吞水晶宮兩蛋，聯賽排名第17位；推前打箭頭的古路施夫斯基(Kulusevski)更一早傷出，提早收咧。唯一慶幸是隊長孫興民傷癒，下半場出場，當下周三歐霸決戰曼聯的熱身，今場主帥普斯迪高路(Postecoglou)又會用大量副選應酬，凶多吉少。