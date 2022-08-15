英超｜熱刺2:2逼和車路士 哈利卡尼補時追和 杜曹干地「握手變講手」齊領紅

周日英超倫敦打吡，車路士主場迎戰熱刺，最後熱刺憑著當家球星哈利卡尼（Harry Kane）完場前頭槌破網，2：2逼和車路士。今場最大亮點是雙方球隊的領隊杜曹（Thomas Tuchel）及干地（Antonio Conte），他們在比賽期間已經發生爭執而齊領黃牌，賽後又因為「握手問題」而爭吵，最後齊齊被罰紅牌趕出場。

主隊車路士與上周贏愛華頓的陣容比較，只作了兩個調動，其中以6,000萬英鎊從白禮頓來投的古古尼也（Marc Cucurella）首度正選上陣；而熱刺則沿用上輪贏修咸頓的陣容，列查利臣（Richarlison）續任後備。

上半場19分鐘，車路士就由兩名新兵炮製入球，由高尼巴利接應古古尼也開出角球，右腳球不著地抽入。熱刺其後有孫興民埋門被擋出，而哈利卡尼亦射斜。列查利臣於57分鐘以後備身份上陣，直到68分鐘，靴爾保（Pierre-Emile Højbjerg）在禁區外一記割草式射門直飛死角，扳成1：1。但比數只維持9分鐘，車路士則憑著一個反擊攻勢由域斯占士（Reece James）入楔射成2：1。其後，熱刺換入佩利錫（Ivan Perišić），並於補時6分鐘開出角球，由哈利卡尼頭鎚破網，令熱刺戲劇性扳平2：2。