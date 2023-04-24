英超︱熱刺21分鐘輸5球　紐卡素大勝6:1

這場前四的大戰，開賽不夠2分鐘紐卡素的祖連頓（Joelinton）在中路扭入禁區起腳，雖然洛里斯撲出，但積及梅菲（Jacob Murphy）催前補中，為喜鵲迅速打開紀錄。祖連頓之後在6分鐘，接應隊友長傳，再扣過洛里斯射入空門，加上梅菲在9分鐘的遠射，令熱刺未夠10分鐘已經輸了3球。

賽前分別排在聯賽第4及第5位的紐卡素與熱刺，卻沒有成為一場勢均力敵的賽事。熱刺在作客聖占士公園的比賽，開賽21分鐘已失掉5球，令門將的洛里斯（Hugo Lloris）據報半場不滿，令球隊下半場要換龍門。最終紐卡素亦以6:1大勝熱刺，暫時升上聯賽的第3位。

熱刺鬆散的防線仍未清醒之際，阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）接應隊友長傳後單刀，為紐卡素射入今仗的第4球。而他21分鐘再接應隊友橫傳，禁區內窄位射成5:0。令紐卡素上半場21分鐘已領先5球，雖然仍未打破由曼城保持的18分鐘5球紀錄，但已令熱刺陷入尷尬。

洛里斯傳半場與隊友爭執後拒上陣

上半場失5球的門將洛里斯，賽後有傳半場與隊友爭執，並且拒絕再上陣，令熱刺下半場要換門將，由費沙科士打（Fraser Forster）代替。哈利卡尼（Harry Kane）在49分鐘左路個人的突破，為熱刺追回一球，不過即使紐卡素放慢節奏，還是由哥林威爾遜（Callum Wilson）禁區內補中，為喜鵲「埋齋」。最終紐卡素亦以6:1大勝熱刺，並且以59分追平曼聯，藉得失球較佳升上聯賽的第3位，然而紐卡素仍多打一場。

熱刺的暫代領隊史迪連尼（Cristian Stellini）賽後表示：「這走向更差是因為我們沒有為這場重要比賽做好準備。我們有很好的陣容，不過今日沒有人展示出我們有多好。這是我的責任去決定我們如果去比賽，是我因為傷兵問題而決定有點不同。這是我的責任，我需要承擔這錯誤。」