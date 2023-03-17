英超｜爭前四 紐卡素熱刺分戰護級隊

本周末上演英足盃8強，但同時英超前四之爭未有讓路，激爭亦轉趨白熱化。回勇的紐卡素在香港時間今晚深夜作客諾定咸森林；而「四哥」熱刺則在明晚作客另一護級分子修咸頓，兩強分遇「有骨魚腩」，難言穩勝！

紐卡素早前經歷低潮，失英聯盃外，聯賽5場不勝，幸上仗英超終反彈，主場靠退居後備的首席射手米基爾阿米朗今年第2個聯賽入波，以2比1氣走狼隊。喜鵲紐卡素目前排第5，比熱刺少4分及少賽2場，但後追的利物浦及白禮頓亦對前四歐聯席位虎視眈眈，季尾爭位激烈。

紐卡素上仗變陣成功，頭槌攻門先開紀錄的阿歷山大伊沙克料續擔正，另一箭頭哥林威爾遜或再列後備，領隊艾迪賀維要決定是否讓米基爾阿米朗重返正選，取代上仗突受重用的右翼積及梅菲。

不過今夜作客森林，對紐卡素考驗極大，除因球隊今年作客4場英超未嘗一勝兼只入1球，對手森林為護級如狼似虎，近9場主場聯賽不敗，今屆所得26分有20分在地頭取得，比率之高是英超之冠。不過，森林傷兵不少，其中改由禾路及菲臘比扼守中路後明顯欠穩，而據報主力前鋒比蘭莊臣及基斯活特今場上陣成疑，且看紐卡素是否有機可乘，破對手主場多月「金身」。

