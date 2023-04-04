英超｜爭四告急 車路士激戰利物浦鬥反彈

新敗Big6，搶前四告急！剛在周日晚將日上任不足7個月的主帥樸達辭退的「藍戰士」車路士，今晚香港時間深夜在史丹福橋球場，迎戰同樣英超新敗的「紅軍」利物浦(05/04 03:00)，雙方為「爭四」甚至是次級的歐洲賽席位，惡鬥難免。

今屆兩個轉會窗共豪花約5.5億英鎊擴軍的車路士，上輪英超0比2受挫阿士東維拉，排名跌落聯賽下半版。美國班主保希利終要出手，繼季初炒杜曹後，再將從白禮頓撬走、重金簽下5年合約的樸達辭退，並改由後者的副手般奴沙陀(Bruno Saltor)坐正，執教至季尾。

保希利在球會聲明表示：「我們連同了不起的車路士球迷，將會全力支持沙陀及球隊，專注季尾餘下賽事，包括10場英超及歐聯(8強戰鬥皇家馬德里)；每戰必盡全力，力爭高位完成本屆賽事。」不過車路士現時落後排第4的曼聯12分之多，球隊在樸達領軍下，火力極弱最為人詬病，累計31戰只入33球；且看在法甲悍將尼高路簡迪已復出，配合逾億英鎊轉會費加盟的安素費南迪斯，能否組成鋼鐵中場，以全力支援夏維斯及祖奧菲歷斯，在新班子下重拾藍軍火力。