英超｜爭奪歐賽席位 紐卡素惡鬥白禮頓

英超「三哥」紐卡素要一圓多年夢想，來季重踏歐聯大舞台，在香港時間今晚深夜英超補賽，主場遇上今屆英超奇兵、力爭史上首次踢歐洲賽的「海鷗」白禮頓(19/05 02:30)，勢爆「雙鳥」擊戰！



「喜鵲」紐卡素目前35戰66分，暫以較佳得失球壓同分曼聯，排第3；聯賽7連勝的利物浦來勢洶洶，只少前兩隊1分及多賽1場排第5。紐卡素近況回落，2戰得1分，但要自2003/04年出席歐聯外圍賽後，再踏足歐洲頂級賽事舞台，只要在未來兩戰主場連勝白禮頓及李斯特城，即可提早達標。不過，紐卡素雖然守力佳，跟榜首曼城並列聯賽失球最少球隊，但近戰連續8仗失波，上仗只靠射手哥林威爾遜攻入兩個12碼，2比2逼和護級列斯聯。主帥賀維為求達標，料今仗將派已入17球的哥林威爾遜與中鋒阿歷山大伊沙克攻堅搶入球，配合一向主場澎湃氣勢，迎擊來犯「海鷗」。