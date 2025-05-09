英超｜爭歐洲賽席位未絕望 般茅發「維」有「細」

英超尚餘三輪，焦點落在前列爭位踢歐洲賽，其中上仗「雙殺」阿仙奴的般尼茅夫，明晚深夜返主場迎戰另一前列分子阿士東維拉；雙方季尾仍保持戰意，踢法守強於攻，今場入球料不會多。(球賽編號FB1557，5月11日0:30開賽)

般尼茅夫自去季由伊拉奧拿(Iraola)上任，先企穩陣腳保住英超席位，今季表現更上層樓；球會之前歷來最佳英超得失球差是負12球，現時是正12球，上季全季失67球，今季暫時只失42球，可見這支暫排第8的「南部一哥」守力大躍進，仍有機會爭史上首次參加歐戰。