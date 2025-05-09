英超｜爭歐洲賽席位未絕望 般茅發「維」有「細」

英超尚餘三輪，焦點落在前列爭位踢歐洲賽，其中上仗「雙殺」阿仙奴的般尼茅夫，明晚深夜返主場迎戰另一前列分子阿士東維拉；雙方季尾仍保持戰意，踢法守強於攻，今場入球料不會多。(球賽編號FB1557，5月11日0:30開賽)
般尼茅夫自去季由伊拉奧拿(Iraola)上任，先企穩陣腳保住英超席位，今季表現更上層樓；球會之前歷來最佳英超得失球差是負12球，現時是正12球，上季全季失67球，今季暫時只失42球，可見這支暫排第8的「南部一哥」守力大躍進，仍有機會爭史上首次參加歐戰。
球隊上仗作客乘阿仙奴心繫歐聯，靠兩個死球反勝對手，季內雙殺這隊倫敦「一哥」，累計近5戰2勝3和入6球失4球；一條四人防線表現持續出色，尤其上仗入波的西班牙長人中堅甸侯辛(Dean Huijsen)，以及匈牙利左閘卻基斯(Kerkez)，兩位20出頭年輕人，已備受多間歐洲大球會青睞，潛力極高。球隊今場仍打穩守突擊，加上英超歷來4戰主場對戰維拉未嘗一敗，不會輸蝕。
維拉表現反覆
對手維拉早前歐聯主場贏波仍要出局，對士氣打擊不少，表現亦變反覆，連同英足盃大敗出局，近3戰只入2球；現時排名較今場主隊高一級但多7分，歐戰一席雖穩，但得失球遠遜排在他們之上的球隊，要再踢歐聯難度不小。
客軍主力鋒將拉舒福特(Rashford)腿筋受傷已提早收咧，可幸球隊早前曾錄得英超作客3連勝兼一球不失；對排名較低的對手，由門將達米安馬天尼斯(Damian Martinez)、中堅柏奧托利斯(Pau Torres)及安斯干沙(Ezri Konsa)組成的防線仍然可靠。今場兩軍皆由西班牙教頭領軍，踢法近似勝負難料，先取「入球」細盤較安心。
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