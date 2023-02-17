英超｜爭英超失勢 阿仙奴誓挫維拉止血

剛在英超榜首大戰落敗、優勢盡失的「兵工廠」阿仙奴，匆匆便要在明晚的今輪英超早場，作客隊中有「倒戈」將帥的阿士東維拉，寄望重振雄風，止住跌勢！

阿仙奴剛在周中補賽主場1比3不敵曼城，近3戰只取1分，更因得失球差不及「藍月」，雖少賽1場但跌落次席。不過「兵工廠」只要今場作客近況同樣不濟的維拉，便可再壓倒同晚稍後作客諾定咸森林的曼城，起碼重回榜首數小時。

主帥阿迪達上仗賽後樂觀表示，如今更相信球會可封王，他說：「我感到球員仍有這信念，並相信他們自己做得到。」他信心滿滿說：「曼城世界最強，我們拍得住對方水平，只是有某些地方要做得更好，以打敗對方。」

陣容上，剛戰門前失機的箭頭尼基迪亞，仍獲「達Sir」信任，但近期慣被換走的巴西翼鋒加比爾馬天尼利，有機會被李安度杜沙特頂上。代替受傷湯馬士柏迪在榜首戰踢足全場的佐真奴料續跟格列沙加及奧迪加特，在中場配合，至於「黑仔」富安健洋的右閘位置料被賓韋特取回。

