英超｜「狐狸」冇前冇後 熱刺勢響頭炮

冇前冇後，如何抗敵？以英冠冠軍身份即翌季重返英超的「狐狸」李斯特城，新季開波即有主力中堅干拿高亞迪(Conar Coady)及「李城之寶」、經典射手占美華迪(Jamine Vardy)及另一前鋒達卡(Paston Daka)養傷；今晚深夜英超迎戰剛添前鋒好手的熱刺，「狐狸」凶多吉少(球賽編號FB9113，8月20日03:00開賽)。

李斯特城今夏重返英超，但功勳主帥馬利斯卡(Maresca)、中場主力杜斯貝利賀爾(Dewsbury-Hall)同被車路士撬走；球隊改由前諾定咸森林領隊史堤夫谷巴(Steve Copper)執掌兵符。新兵方面，買斷翼鋒法達胡(Fatwu)，簽入阿特蘭大中堅奧高尼(Okoli)、借得白禮頓中場小將保拿諾迪(Bounanotte)，以及另一老牌翼鋒波比列特(Bobby Reid)由富咸免費過檔，以上球員均有機會今場擔正。