英超｜「狐狸」冇前冇後 熱刺勢響頭炮

冇前冇後，如何抗敵？以英冠冠軍身份即翌季重返英超的「狐狸」李斯特城，新季開波即有主力中堅干拿高亞迪(Conar Coady)及「李城之寶」、經典射手占美華迪(Jamine Vardy)及另一前鋒達卡(Paston Daka)養傷；今晚深夜英超迎戰剛添前鋒好手的熱刺，「狐狸」凶多吉少(球賽編號FB9113，8月20日03:00開賽)。
李斯特城今夏重返英超，但功勳主帥馬利斯卡(Maresca)、中場主力杜斯貝利賀爾(Dewsbury-Hall)同被車路士撬走；球隊改由前諾定咸森林領隊史堤夫谷巴(Steve Copper)執掌兵符。新兵方面，買斷翼鋒法達胡(Fatwu)，簽入阿特蘭大中堅奧高尼(Okoli)、借得白禮頓中場小將保拿諾迪(Bounanotte)，以及另一老牌翼鋒波比列特(Bobby Reid)由富咸免費過檔，以上球員均有機會今場擔正。
原因不是新帥想大變陣容，只是今夏球會賽，令這支升班馬帶來隊中主力高亞迪及前鋒達卡兩名傷兵，前者要休息一個月，後者接受足踝手術，更要休戰數月；37歲的「神鋒」占美華迪上屆在英冠仍入18球，但今夏因傷從未「現身」大軍操練。球隊上仗球會賽吞法甲朗斯3蛋，攻守皆不穩，谷巴賽後只無奈強調希望大軍團結硬撼熱刺。
孫興民率三叉戟搶入球
相反，上屆排第5的熱刺，上周從般尼茅夫重金羅致上屆排英超入19球的英格蘭箭頭蘇蘭基(Solanke)加盟，今場可候命；往後可令隊長孫興民踢回擅長的翼鋒位置，球隊攻勢更平衡，預計「老孫」今場仍會先跟比蘭莊臣(Brennan Johnson)及古路施夫斯基，合組三叉戟。球隊的巴西翼鋒李察利臣(Richarlison)已傷愈重返大軍操練，意味除中場比蘇馬(Bissouma)因在社交平台拍下自己吸食笑氣的片段，今場被球會禁賽，大軍可精銳盡出。
熱刺早前球會賽兩鬥拜仁慕尼黑雖全敗，但已磨起狀態，今場一眾中前場好手面對李城踢法粗枝大葉的比利時中堅菲斯(Faes)，善踢前場壓逼的熱刺應有機可乘。