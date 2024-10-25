英超｜「狐狸」迎森林博「細」

「狐狸」李斯特城是今季季初成績最佳的升班馬，不過今晚深夜在英超獨腳戲迎戰黑馬諾定咸森林，不會心雄搶攻；今場足智彩開出入球中位數[2.5]球，博「細」穩陣。(球賽編號FB2721，10月26日03:00開賽)
近年英超升班馬多數不濟，葉士域治及修咸頓今屆8戰仍未開勝門；而今晚主角之一「狐狸」頭6輪只得2分，可幸領隊谷巴是有料之人，「球會之寶」占美華迪年逾37歲亦射術及鬥心仍在。球隊繼主場1比0氣走般尼茅夫後，上仗作客修咸頓落後2球下，由後備鋒將佐敦阿休補時絕殺對手贏3比2，過程相當驚險。
華迪領軍反擊煞食
暫時以3球又成為隊中首席射手的占美華迪，今晚仍會踢單箭頭，並由連續兩仗士哥的新星保拿諾迪、上仗先列後備的哈利雲克斯及馬維迪迪後上支援。領隊谷巴面對之前帶領的森林，明知對手突擊厲害；加上「狐狸」本屆英超主場4戰只嘗一勝及每戰只入1球，今場踢法不會冒進。
對手諾定咸森林上仗聯賽主場缺被罰停賽的主帥紐奴、防中禾特普斯；但鬥水晶宮排出「4-2-3-1」陣式，威力依然，更曾作客1比0擊敗利物浦，具備黑馬本色。
球隊賣點是守穩，本季英超暫時只失6球。森林在紐奴麾下，已保持跨季連續6場英超作客不敗，是自1995年以來，最強的作客走勢；今場又會穩中求勝，先取「入球」細安心。
相關連結：賽前分析 - 香港賽馬會