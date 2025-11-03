英超｜狼隊域陀彭利拿續約個半月後被炒　加利奧尼爾又回歸？

英超榜尾的狼隊終於決定解僱續約僅個半月的領隊域陀彭利拿（Vítor Pereira），成為今季第4個被解僱的領隊。不過有傳的繼任人，卻包括彭利拿前任的加利奧尼爾（Gary O'Neil）。另外，英冠的修咸頓亦解僱上任僅5個月的少帥史杜爾（Will Still）。

狼隊在9月中才與彭利拿續約，當時球隊都已經5連敗。而球隊在周末（1日）再以0:3不敵富咸後，開季10場未嘗一勝。球隊也因此決定降僱彭利拿。狼隊今季季初失去了馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha），球隊目前10場聯賽就只有2和8負，以2分墊底，距離護級區的般尼已經有8分，餘下28輪聯賽需要追回分數並不輕易。球隊主席的施瑜在球隊聲明表示：「域陀以及他的團隊努力不懈地引導我們擺脫去季困難的時間，這是我們的榮幸。但不幸地，今季的開局的失望表現，儘管我們強烈希望給主教練時間及比賽來進步，不過我們還是已經到了必須作出改變的地步。」