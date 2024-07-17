英超｜狼隊黃喜燦疑被種族歧視　友賽對手還原對話：他當自己是成龍

英超狼隊正於西班牙進行集訓，周一友賽意甲升班馬科木期間發生種族歧視事件，狼隊的南韓前鋒黃喜燦稱遭科木球員種族歧視。科木周二發表聲明，強調不容忍任何種族主義，球會查問涉事球員後，認為不涉種族歧視，指當時他與隊友說：「不要理會他（黃喜燦），他當自己是(香港影星)成龍。」

狼隊在閉門熱身賽贏1:0，事件發生於68分鐘，黃喜燦投訴被對手種族歧視，領隊加利奧尼爾(Gary O’Neil)賽後表示一度打算拉隊離場，但黃喜燦堅持完成比賽。報道指於黃喜燦投訴後，雙方球員曾發生衝突，狼隊球員普丹斯(Daniel Podence)更因揮拳攻擊科木的球員紅牌被逐。

新升班意甲的科木賽後發聲明還原事件，反指狼隊反應過激，強調當時涉事後衛只是與隊友講：「唔好理佢，佢當自己係成龍（ignore him, he thinks he’s Jackie Chan）。」認為球員只是借黃喜燦(Hwang Hee-chan)被狼隊隊友提及的花名「Channy」作出回應，當中沒任何種族歧視或貶低含意。

加利奧尼爾賽後稱：「黃喜燦聽到種族歧視的說話後，我問他會整支球隊一起離場還是他一個人離開，但他回應希望完成比賽。儘管黃喜燦遭受莫大的冒犯，但他得到我們全力支持。」狼隊表示會向歐洲足協投訴科木，但歐洲足協表示該場比賽不在他們管轄範圍。