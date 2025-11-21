英超｜獨立小組對利物浦「詐糊」意見分歧　但同意VAR未干預

國際賽期前的英超聯賽，曼城主場大勝利物浦3:0，爭議的安德魯羅拔臣（Andy Robert）越位裁決，英超的比賽關鍵事件小組（KMI）作出了審視，然而未能作出決定性裁決，當中以3:2的結果認為球證越位的決定是不合理。

在上一周的英超聯賽，利物浦原本在38分鐘有追平的機會，隊長華基爾雲迪積克（Virgil Van Dijk）頂入為球隊追平1:1。然而球證的卡雲拿治（Chris Kavanagh）接受旁證般特（Stuart Burt）的旗號，指羅拔臣處於越位位置並干擾到曼城門將的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma），因此判越位在先而入球無效，利物浦對事件不滿並去信英格蘭職業裁判員協會（PGMOL）。而英超的KMI完成了有關事件的審視。