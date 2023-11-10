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體育
2023-11-10 13:31:37

英超｜獨立小組支持紐卡素入球有效　反指阿仙奴夏維斯應被罰紅牌

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英超的獨立比賽事件小組認為夏維斯的犯規應被野紅牌。(路透社)

英超的獨立比賽事件小組認為夏維斯的犯規應被野紅牌。(路透社)

上周末（4日）的英超賽事，阿仙奴作客紐卡素，阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）質疑安東尼哥頓（Anthony Gordon）入球的有效性，而兵工廠之後更罕有聲明支持阿迪達及批評球證。不過英超的獨立關鍵比賽事件小組，在研究事件後認為球證及VAR的裁決正確，反指球證漏判兩面紅牌，包括上半場夏維斯（Kai Havertz）的一記粗野攔截。

阿仙奴在1球不敵紐卡素，令球隊不敗金身被破，聯賽也跌落第4位，賽後阿迪達不滿球證麥利（Andy Madley）的多次VAR判決，包括有關哥頓的致勝入球、祖連頓（Joelinton）在入球前的犯規及球隊的入球被判越位。連球會也在之後發聲明，表示對阿迪達的支持以及炮轟球證，引起英格蘭球圈的迴響。

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夏維斯在對紐卡素的比賽粗野攔截後被罰黃牌。(路透社) 哥頓的入球令阿仙奴今季聯賽首敗。(路透社)

小組多數認為祖連頓不算犯規

由英超賽會成立的獨立關鍵比賽事件小組，在經過5位成員，包括3名前英超球員或教練、1名英格蘭職業裁判員協會（PGMOL）代表及1名英超賽會代表的審視後。就祖連頓雖然手在加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）身上，但未達犯規的程度，小組以4:1的裁決不認為屬於犯規。

同時小組指出，在比賽36分鐘，夏維斯攔截紐卡素桑恩朗達夫（Sean Longstaff）的犯規，小組認為是「非常危險的攔截，這種剷球應被根除」，認為球證應判罰紅牌。同時在45分鐘般奴甘馬雷斯（Bruno Guimaraes）亦應該獲得紅牌。有關的小組是在上季設立，以取代由PGMOL或球會單獨作出判斷。而有關的裁定不過就是在一些比賽的關鍵事件中，作出比較公平的裁決。

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