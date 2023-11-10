英超｜獨立小組支持紐卡素入球有效　反指阿仙奴夏維斯應被罰紅牌

英超的獨立比賽事件小組認為夏維斯的犯規應被野紅牌。(路透社)

上周末（4日）的英超賽事，阿仙奴作客紐卡素，阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）質疑安東尼哥頓（Anthony Gordon）入球的有效性，而兵工廠之後更罕有聲明支持阿迪達及批評球證。不過英超的獨立關鍵比賽事件小組，在研究事件後認為球證及VAR的裁決正確，反指球證漏判兩面紅牌，包括上半場夏維斯（Kai Havertz）的一記粗野攔截。

阿仙奴在1球不敵紐卡素，令球隊不敗金身被破，聯賽也跌落第4位，賽後阿迪達不滿球證麥利（Andy Madley）的多次VAR判決，包括有關哥頓的致勝入球、祖連頓（Joelinton）在入球前的犯規及球隊的入球被判越位。連球會也在之後發聲明，表示對阿迪達的支持以及炮轟球證，引起英格蘭球圈的迴響。