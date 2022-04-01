英超︱球員經理人今季共賺逾28億

球員經理人的最大收入，來自球員的轉會，而世界最受關注的英超聯，在過去一季有不少大額轉會，當中以基亞利殊（Jack Grealish）以1億英鎊（約10.28億港元）轉投曼城最轟動，而涉及的經理人收入自然也高。英國傳媒就計算，在今季英超20支球會，共支付了2.72億英鎊（約28.03億港元）經理人費用。

根據英格蘭足總公布的球會開支，英超球會今季支付的經理人開支，由去季的2.722億英鎊，輕微上升至2.726億英鎊。其中曼城取代車路士，成為20支球會之冠，當中或因為基亞利殊的鉅額轉會有關，而曼城的經理人開支達3,500萬英鎊（約3.6億港元），其次是曼聯的2,900萬英鎊（約2.98億港元）以及車路士的2,820萬英鎊（約2.9億港元）。至於開支最少，是升班馬的賓福特，開支僅350萬英鎊（約3,600萬港元）。

英冠富咸開銷亦逾億

在次一級的英冠聯賽，其實轉會開支也不少，24支英冠球隊的經理人費用，由上季的4,080萬英鎊（約4.19億港元）增至4,440萬英鎊（約4.56億港元），其中榜首的富咸開銷最高，達1,010萬英鎊（約1.03億港元）比第2的西布朗的410萬英鎊（約4,218萬港元）多近一倍半。