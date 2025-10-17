英超｜球會對支出限制方案未有共識

英超球會對於設立薪酬上限的取態分歧，對下月的財政監管要求的投票可能造成影響。在有關的設定中，要求球會在球員薪酬、轉會費開支及經理人費用的支出，不能多過英超聯賽轉播收入最低的球會5倍，令大球會擔心這種「綁死」，影響他們的發展。 英國廣播公司（BBC）報道，有關的「由上至下綁定（TBA）」計劃受到頂級球會的質疑，尤其是現是英超目前一方面試行有關的制度，同時也在採用歐洲足協的「陣容開支比重（SCR）」，這是因應球會的收入與陣容相關開銷的比重作計算。英超球隊需要在下月21日的大會上，投票以TBA還是SCR，或兩者一同去取代目前的《盈利及可持續發展規例》（PSR）。而目前，其實有9支英超球隊因為取得歐洲賽資格，而需要接受歐洲足協的SCR監管。

小球會憂「貧富懸殊」加劇 在歐洲足協的SCR之下，球會在陣容的開支最多是收入的70%，而英超就將寬鬆至85%。然而低排名的球會擔心採用SCR會令高收入球隊大幅拋離其他，尤其是現時歐洲賽事改革增加分成，以及世界冠軍球會盃等。他們認為必須要有綁定，才不致被拋離得太遠。而去季雖然有16支球隊支持TBA的計劃，不過曼聯、曼城及阿士東維拉都投下反對票。 3支球隊認為與最低的球會收入綁定，令他們與歐洲列強競爭失去優勢。曼聯的老闆之一拉特克里夫（Jim Ratcliffe）更表明，有關的決定只會限制英超球會，令到他們難與皇家馬德里、巴塞隆拿、拜仁慕尼黑及巴黎聖日耳門等競爭。

球員工會反對設上限 在2023至24年賽季，榜尾的錫菲聯收入約為1.1億英鎊，如果有關規定實施，意味上個賽季英超球會不能在球員薪金等花費超過5.5億英鎊。然而在SCR之下，假設一家歐洲球會收入有10億英鎊，他們的開支可以達7億英鎊。而去季，曼城的收入有7.15億英鎊，而薪酬開支有4.13億英鎊。報道指，各支球會都在會議前提交建議，當中包括違規扣分的罰則。 而在今年2月，英格蘭職業球員協會（PFA）向發出要求，指在TBA之下，擔心球員的合約會受到影響。雖然賽會表示工會已有很多機會提出意見，不過PFA據報已聘請律師，在實施時提出訴訟。PFA在2021年已經曾就英格蘭足球聯賽對甲組及乙組聯賽計劃實行薪酬上限發起訴訟，認為是非法以及不可行，並獲得法庭認同有關意見。