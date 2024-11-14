英超｜球證古迪再有新片流出　疑歐國盃期間吸毒？

早前被揭發因為侮辱利物浦及高普（Jurgen Klopp），而被停職調查的英超球證古迪（David Coote），被英國媒體再公開一段新的影響，聲稱是他出席今年歐洲國家盃時的影片，當時他在賽會指定的酒店，用美金鈔票吸入一些白色粉末，英格蘭職業裁判員協會（PGMOL）表示會對他再作嚴肅的調查。
42歲的古迪早前被指，一段傳是在2020年的影片，顯示他對高普及利物浦作出惡意批評，當時據稱影片是他傳送給朋友。英國的《太陽報》在周三（13日）再揭露，稱獲得一段今年夏天由古迪向多於一位朋友。影片被傳是在今年夏天，古迪作為歐國盃的球證之一，在入住賽會的酒店期間，他用美金鈔票吸入一些白色粉末。英國廣播公司（BBC）以及ESPN都指，無法證實有關影片真偽。
歐洲足協已暫停古迪職務
對於新的指控，PGMOL的發言人指：「我們留意到有關指控，並會非常認真對待。」他們表示古迪目前仍處於停賽及接受全面調查，他們指：「大衛（古迪）的權利對我們仍然是最關注，我們承諾在這段時期為他提供一切所需。我們現階段不會作出評論。」
至於歐洲足協（UEFA）證實，早於之前的指控時，古迪已暫停其國際賽的執法，UEFA在周二（12日）表示：「在留意到有關他的不當行為，歐洲足協裁判小組在11月11日已即時暫停古迪參與歐洲足協相關的比賽直至另行通告。」
Oh no, David Coote caught doing cocaine, he's really is finished as a referee!— Football Hub (@FootbalIhub) November 13, 2024
The video is apparently from the 2024 Euros where he was officiating 😳pic.twitter.com/OEnrTMtSu1