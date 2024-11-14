英超｜球證古迪再有新片流出　疑歐國盃期間吸毒？

早前被揭發因為侮辱利物浦及高普（Jurgen Klopp），而被停職調查的英超球證古迪（David Coote），被英國媒體再公開一段新的影響，聲稱是他出席今年歐洲國家盃時的影片，當時他在賽會指定的酒店，用美金鈔票吸入一些白色粉末，英格蘭職業裁判員協會（PGMOL）表示會對他再作嚴肅的調查。

42歲的古迪早前被指，一段傳是在2020年的影片，顯示他對高普及利物浦作出惡意批評，當時據稱影片是他傳送給朋友。英國的《太陽報》在周三（13日）再揭露，稱獲得一段今年夏天由古迪向多於一位朋友。影片被傳是在今年夏天，古迪作為歐國盃的球證之一，在入住賽會的酒店期間，他用美金鈔票吸入一些白色粉末。英國廣播公司（BBC）以及ESPN都指，無法證實有關影片真偽。