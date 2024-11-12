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體育
2024-11-12 13:55:03

英超｜球證古迪社交媒體發影片　涉侮辱利物浦及高普被即時停賽

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英超球證古迪。(路透社)

英超球證古迪。(路透社)

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英格蘭職業裁判員協會（PGMOL）公布，球證的古迪（David Coote）因為涉及在社交媒體上，發布有關貶損利物浦及前領隊高普（Jurgen Klopp）的影片，被即時停賽直至當局完成調查。

PGMOL表示，古迪的停賽是即時。有關的影片在社交媒體上廣傳，影片顯示是古迪本人，在影片上對紅軍及高普作出侮辱，有傳影片與2020年7月利物浦對般尼的聯賽有關。在該場比賽，高普批評球證沒有對利物浦球員被犯規而吹罰，而該仗般尼與利物浦踢平1:1。英國廣播公司（BBC）就表示，目前未能證實影片是否真實還是偽冒，但BBC指有關方面傾向相信影片屬實。

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42歲的古迪在2018年起在英格蘭頂級聯賽執法，上周末（9日）也執法了利物浦對阿士東維拉的聯賽。PGMOL就表示，在完成調查前不會作出回應。古迪在諾定咸出生，在英超登記是諾士郡的球迷，因此他不會獲編配該郡以及諾定咸森林的比賽執法。

高普在2020年的一場比賽不滿古迪的執法。(路透社)

高普在2020年的一場比賽不滿古迪的執法。(路透社)

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