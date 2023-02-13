英超︱球證會承認兩場越位入球人為錯誤　兩VAR球證或被裁

英格蘭的職業裁判員協會（PGMOL）承認，VAR分別在阿仙奴對賓福特以及水晶宮對白禮頓兩場的比賽中犯下「人為錯誤」，令阿仙奴失分。據報PGMOL已召開緊急會議，當中兩名VAR球證可能會被裁走。
英超的裁判機構PGMOL承認，VAR球證在水晶宮一仗，在錯誤的後防球員畫線，令白禮頓的入球被判無效而失分。以及之後在阿仙奴的比賽，又未有在最後一名防守球員畫線，令賓福特迫和阿仙奴的入球有效，導致阿仙奴失分，認為兩次都屬於「人為錯誤」，PGMOL將會作出徹底調查。
白禮頓接受賽會道歉
傳媒報道指，PGMOL的首席球證官韋比（Howard Webb）已通知所有英超球證，包括主裁判、助理裁判及VAR球證在周二（14日）進行會議，並希望在會議中尋求避免出現同樣事情的方法。其中包括阿仙奴一仗的VAR球證美臣（Lee Mason）以及水晶宮一仗的球證布洛斯（John Brooks）將會受到批評。
白禮頓方面，表示已收到球證會方面的道歉信，並表示接納有關的道歉：「球會昨晚收到PGMOL的通知，在佩華斯艾斯度比倫（Pervis Estupinan）在對水晶宮的入球被取消犯下嚴重錯誤。VAR房在畫定佩華斯越位的界線出錯，這應該是有效入球。面對這重大錯誤，球會是極度失望，而球會亦接受PGMOL的道歉並確定以後不會發生。」