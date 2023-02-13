英超︱球證會承認兩場越位入球人為錯誤　兩VAR球證或被裁

阿仙奴因為VAR的「人為錯誤」而失分。(路透社)

英格蘭的職業裁判員協會（PGMOL）承認，VAR分別在阿仙奴對賓福特以及水晶宮對白禮頓兩場的比賽中犯下「人為錯誤」，令阿仙奴失分。據報PGMOL已召開緊急會議，當中兩名VAR球證可能會被裁走。

英超的裁判機構PGMOL承認，VAR球證在水晶宮一仗，在錯誤的後防球員畫線，令白禮頓的入球被判無效而失分。以及之後在阿仙奴的比賽，又未有在最後一名防守球員畫線，令賓福特迫和阿仙奴的入球有效，導致阿仙奴失分，認為兩次都屬於「人為錯誤」，PGMOL將會作出徹底調查。