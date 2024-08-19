英超球證執法水準一直為人詬病，上賽季一連串爭議判決，直接影響隊伍最終排名，難怪教練、球員、球迷都齊聲大鬧「黑哨」、「偏幫」等。
英格蘭職業球證公司（PGMOL）今季提出多項改善措施，以提升球證執法的公信力。其中，一大驚人舉動是要求球證申報自己擁護的球隊，技術總監韋比說：「球證將要利益申報，讓大家知道所支持的球隊，他們將不會執法自己支持球隊的比賽，以免有私心。」
雖然PGMOL尚未公布結果，但英國《每日鏡報》按照分析得出初步結果，且看最終與官方結果是否相同？
球證/支持球隊
艾特維（Stuart Attwell）︰盧頓
班基斯（Peter Bankers）︰利物浦
巴洛特（Samuel Barrrott）︰不詳（西約克郡球會）
邦特（Darren Bond）︰韋根
巴拉莫（Thomas Bramall）︰錫菲聯
布洛斯（John Brooks）︰李斯特城
古迪（David Coote）︰諾定咸森林
基爾（Sunny Singh Gill）︰不詳（西倫敦球會）
基列特（Jarred Gillett）︰利物浦
夏連頓（Tony Harrington）︰哈特普爾聯
胡巴（Simon Hooper）︰史雲頓
卡華拿治（Chris Kavanagh）︰利物浦/愛華頓
安祖馬利（Andrew Madley）︰哈特斯菲爾德
羅拔馬利（Robert Madley）︰哈特斯菲爾德
奧利華（Michael Oliver）︰紐卡素
包臣（Craig Pawson）︰錫菲聯
韋殊（Rebevva Welch）︰紐卡素/新特蘭
沙利斯貝利（Michael Salisbury）︰不詳（利物浦/愛華頓）
史葛（Graham Scott）︰史雲頓
祖殊史密夫（Josh Smith）︰彼特堡聯
利維斯史密夫（Lewis Smith）︰韋根
安東尼泰萊（Anthony Taylor）︰曼徹斯特市球隊（其中一個公認曼聯迷）
泰亞尼（Paul Tierney）︰韋根
韋殊（Rebevva Welch）︰紐卡素/新特蘭
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