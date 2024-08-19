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體育
2024-08-19 10:38:00

英超｜球證要申報支持球隊！《鏡報》踢爆安東尼泰萊/奧利華撐呢兩隊？

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英超球證安東尼泰萊執法一直引起爭議。

英超球證安東尼泰萊執法一直引起爭議。

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英超球證執法水準一直為人詬病，上賽季一連串爭議判決，直接影響隊伍最終排名，難怪教練、球員、球迷都齊聲大鬧「黑哨」、「偏幫」等。

英格蘭職業球證公司（PGMOL）今季提出多項改善措施，以提升球證執法的公信力。其中，一大驚人舉動是要求球證申報自己擁護的球隊，技術總監韋比說：「球證將要利益申報，讓大家知道所支持的球隊，他們將不會執法自己支持球隊的比賽，以免有私心。」

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雖然PGMOL尚未公布結果，但英國《每日鏡報》按照分析得出初步結果，且看最終與官方結果是否相同？

球證/支持球隊

艾特維（Stuart Attwell）︰盧頓

班基斯（Peter Bankers）︰利物浦

巴洛特（Samuel Barrrott）︰不詳（西約克郡球會）

邦特（Darren Bond）︰韋根

巴拉莫（Thomas Bramall）︰錫菲聯

布洛斯（John Brooks）︰李斯特城

古迪（David Coote）︰諾定咸森林

基爾（Sunny Singh Gill）︰不詳（西倫敦球會）

基列特（Jarred Gillett）︰利物浦

夏連頓（Tony Harrington）︰哈特普爾聯

胡巴（Simon Hooper）︰史雲頓

卡華拿治（Chris Kavanagh）︰利物浦/愛華頓

安祖馬利（Andrew Madley）︰哈特斯菲爾德

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英超球證安東尼泰萊執法一直引起爭議。 英超球證的VAR判決不時令球迷不滿。 英超球證不時成為新聞熱話。 英超球證左右賽果。

羅拔馬利（Robert Madley）︰哈特斯菲爾德

奧利華（Michael Oliver）︰紐卡素

包臣（Craig Pawson）︰錫菲聯

韋殊（Rebevva Welch）︰紐卡素/新特蘭

沙利斯貝利（Michael Salisbury）︰不詳（利物浦/愛華頓）

史葛（Graham Scott）︰史雲頓

祖殊史密夫（Josh Smith）︰彼特堡聯

利維斯史密夫（Lewis Smith）︰韋根

安東尼泰萊（Anthony Taylor）︰曼徹斯特市球隊（其中一個公認曼聯迷）

泰亞尼（Paul Tierney）︰韋根

韋殊（Rebevva Welch）︰紐卡素/新特蘭

原文刊登於 Yahoo 體育

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