英超球證執法水準一直為人詬病，上賽季一連串爭議判決，直接影響隊伍最終排名，難怪教練、球員、球迷都齊聲大鬧「黑哨」、「偏幫」等。

英格蘭職業球證公司（PGMOL）今季提出多項改善措施，以提升球證執法的公信力。其中，一大驚人舉動是要求球證申報自己擁護的球隊，技術總監韋比說：「球證將要利益申報，讓大家知道所支持的球隊，他們將不會執法自己支持球隊的比賽，以免有私心。」