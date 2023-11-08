英超｜球迷種族歧視孫興民 禁入球場3年(有片)

英國一名44歲球迷在今年5月水晶宮對熱刺的英超比賽中，向熱刺的南韓前鋒球星孫興民作出種族歧視行為，被禁入球場3年、罰款1,384英鎊（約1.3萬港元）及需進行60小時社會服務令，英超賽會稱歡迎有關判決。

The racist gesture directed at Son Heung-min by a Crystal Palace fan during the May 6, 2023 Premier League match highlights the urgent need to take action and put an end to racism and discrimination in sports and society. pic.twitter.com/ayRob8lUPd — ؘ (@shmpics) May 7, 2023

另罰 1.3 萬及 60 小時社會服務令 44歲的Robert Garland在5月6日水晶宮主場對熱刺的英超比賽，於第89分鐘向當時被換出場的孫興民做出種族主義手勢，相關影片被拍下於社交平台流傳，他已於8月地方法院承認犯下種族歧視騷擾罪。