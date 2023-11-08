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體育
2023-11-08 15:50:53

英超｜球迷種族歧視孫興民 禁入球場3年(有片)

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英國一名44歲球迷今年5月水晶宮對熱刺的英超比賽中，向熱刺的南韓前鋒球星孫興民作出種族歧視行為，被禁入球場3年

英國一名44歲球迷今年5月水晶宮對熱刺的英超比賽中，向熱刺的南韓前鋒球星孫興民作出種族歧視行為，被禁入球場3年

英國一名44歲球迷在今年5月水晶宮對熱刺的英超比賽中，向熱刺的南韓前鋒球星孫興民作出種族歧視行為，被禁入球場3年、罰款1,384英鎊（約1.3萬港元）及需進行60小時社會服務令，英超賽會稱歡迎有關判決。

英國一名44歲球迷今年5月水晶宮對熱刺的英超比賽中，向熱刺的南韓前鋒球星孫興民作出種族歧視行為，被禁入球場3年(路透社) 英國一名44歲球迷今年5月水晶宮對熱刺的英超比賽中，向熱刺的南韓前鋒球星孫興民作出種族歧視行為，被禁入球場3年 英國一名44歲球迷今年5月水晶宮對熱刺的英超比賽中，向熱刺的南韓前鋒球星孫興民作出種族歧視行為，被禁入球場3年 英國一名44歲球迷今年5月水晶宮對熱刺的英超比賽中，向熱刺的南韓前鋒球星孫興民作出種族歧視行為，被禁入球場3年 英國一名44歲球迷今年5月水晶宮對熱刺的英超比賽中，向熱刺的南韓前鋒球星孫興民作出種族歧視行為，被禁入球場3年

另罰1.3萬及60小時社會服務令

44歲的Robert Garland56日水晶宮主場對熱刺的英超比賽，於第89分鐘向當時被換出場的孫興民做出種族主義手勢，相關影片被拍下於社交平台流傳，他已於8月地方法院承認犯下種族歧視騷擾罪。

國際賽期間需交護照

至116日，檢察官成功申請額外禁止他進入任何球場3年，並需要在國際比賽期間，如明年歐洲國家盃決賽周時交出護照。

英超賽程︰第12輪車路士對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第12輪車路士對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第12輪車路士對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第12輪車路士對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第12輪車路士對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第12輪車路士對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第12輪車路士對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第12輪車路士對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第12輪車路士對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第12輪車路士對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第12輪車路士對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第12輪車路士對曼城為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖）
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