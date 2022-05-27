英超︱球迷闖入球場與職球員衝突　球員工會指有「知名球星」感憂慮

雖然英格蘭多個級別聯賽已到尾聲，然而近日多場賽事之後，球迷闖入球場慶祝時，都引發不快事件。英國的職業球員協會透露，有「知名球員」對近日的事件表達憂慮。他們指球壇不能把球員或職員的可能會嚴重受傷作為賭注，任由球迷闖入球場。

在英冠的升班附加賽中，錫菲聯的比利沙柏（Billy Sharp）在場邊被一名闖入球場的球迷撞跌，雖然該名球迷即被收監，而阿士東維拉的門將羅賓奧臣（Robin Olsen）也在對曼城的賽後遭到襲擊。而水晶宮領隊的韋拉（Patrick Vieira）就因為被闖入球場的球迷挑釁，而踢跌該球迷，事後警方不作追究。然而這些事件引發球員及領隊們對自身安全的關注。

工會促對侵入者作懲處

職業球員協會總裁莫蘭高（Maheta Molango）表示：「誰知道未來會發生甚麼。我們承擔不起在這事情上作賭博。很多時候有罪不罰會驅使人們去做出一些不能接受的事。當人們知道自己會被追蹤、會被查到、會被懲罰，那我相信會是一個因素，去令人有更好的行為。我想我們需要基於發生過的事而有一些教訓，並確保人們能夠理解。」

他又指：「到頭來，球場是球員和領隊工作的場所，有時候我們可能忘記了這些。我想我們每一個人都希望在工作環境內得到安全，我想這是我們的目的。」

英國廣播公司（BBC）表示，知悉球員協會已經向皇家檢查院提供一份聲明，在一些擾亂球場秩序的罪行上宣讀。