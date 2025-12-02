英超｜白禮頓為二戰日軍相道歉　卻仍遭中韓球迷批評

正當中日關係緊張之際，英超球隊的白禮頓自製中日關係的公關災難。球隊在社交平台上載一張日本國腳三笘薰與一名青訓球員，手持模仿電子遊戲《FC 26》球員卡的照片，不過有關卡上的人物，卻是日本二次大戰的軍人小野田寬郎。事件引發中國球迷的不滿，球會意識到問題嚴重並為事件向中國球迷道歉，但仍遭到中國網民批評，而南韓人也因為白禮頓未向他們道歉而不滿。

白禮頓「抽着火水」的帖文在上星期上載於球會的社交平台X，相中三笘薰與一名青年球員手持兩張模仿遊戲的球員卡，卡上的相片卻是二次世界大戰的日本軍方少尉小野田寬郎，小野田在二次大戰中被派到菲律賓盧邦島駐守，在日軍投降後，他與另外2名軍人因為不相信軍隊投降而在島上進行遊擊，經過29年之後才相信投降。白禮頓其後已刪除有關帖文，並為有關的帖文導致中國球迷的不快而道歉。