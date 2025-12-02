英超｜白禮頓為二戰日軍相道歉　卻仍遭中韓球迷批評

正當中日關係緊張之際，英超球隊的白禮頓自製中日關係的公關災難。球隊在社交平台上載一張日本國腳三笘薰與一名青訓球員，手持模仿電子遊戲《FC 26》球員卡的照片，不過有關卡上的人物，卻是日本二次大戰的軍人小野田寬郎。事件引發中國球迷的不滿，球會意識到問題嚴重並為事件向中國球迷道歉，但仍遭到中國網民批評，而南韓人也因為白禮頓未向他們道歉而不滿。
白禮頓「抽着火水」的帖文在上星期上載於球會的社交平台X，相中三笘薰與一名青年球員手持兩張模仿遊戲的球員卡，卡上的相片卻是二次世界大戰的日本軍方少尉小野田寬郎，小野田在二次大戰中被派到菲律賓盧邦島駐守，在日軍投降後，他與另外2名軍人因為不相信軍隊投降而在島上進行遊擊，經過29年之後才相信投降。白禮頓其後已刪除有關帖文，並為有關的帖文導致中國球迷的不快而道歉。
The club sincerely apologises for any offence caused in China by a recent post about our Academy’s participation in the Premier League Christmas Truce Tournament.— Brighton & Hove Albion Academy (@BHAFC_Academy) November 28, 2025
We hugely value our fans in China and had no intention of causing any offence.
內地網民到三笘薰IG攻擊
有關的道歉帖文在內地社交平台的微博有1,500萬次的瀏覽，而在內地官媒《環球時報》的帖文上，不少人認同指英超仍有支持法西斯主義份子，並且要求白禮頓解僱三笘薰等，有網民亦指要慎防再有另一個三笘薰。三笘薰本人未有在社交平台上回應，不過仍有不少內地網民在其社交平台Instagram上留言，甚至稱他已死等等。而南韓傳媒亦作出批評，當中南韓的《朝鮮體育》亦撰文批評白禮頓未有理會南韓球迷及作出道歉。
日本媒體表示，目前未明為甚麼小野田的相片會出現在當中，而有關的青年賽事「英超聖誕休戰錦標賽」，其實是與第一次世界大戰時，德軍與英軍在聖誕節當日休戰並進行足球比賽的事件啟發，賽事稱是要向球員傳遞塑造世界的歷史事件。