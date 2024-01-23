英超｜白禮頓狼隊交白卷　占士米拿成史上第二多上陣球員（附比賽精華）

英超周中的獨腳戲，由白禮頓主場鬥狼隊，不過兩隊都忘帶射門鞋之下，只踢平0:0。不過白禮頓的占士米拿（James Milner）就在今仗之後，以633次英超上陣，成為英超史上第2多上陣次數的球員，而未來他仍有機會挑戰最多的前曼城中場巴利（Gareth Barry）。

兩支近季異軍突起的新軍，白禮頓主場上半場是有機會先開紀錄，只是保蘭洛迪（Facundo Buonanotte）接應角球的頭槌，被湯米杜爾（Tommy Doyle）門前解圍，半場雙方互無紀錄。而下半場，白禮頓門將的積臣史迪利（Jason Steele）出迎，被狼隊的馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）推過，不過根夏邊路面對空門未能射中目標。最終雙方依然踢成0:0，各得1分，而白禮頓就壓過曼聯，升上聯賽第7位。