熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-01-23 11:55:29

英超｜白禮頓狼隊交白卷　占士米拿成史上第二多上陣球員（附比賽精華）

分享：
占士米拿成為英超史上第二高上陣場數的球員。(路透社)

占士米拿成為英超史上第二高上陣場數的球員。(路透社)

英超周中的獨腳戲，由白禮頓主場鬥狼隊，不過兩隊都忘帶射門鞋之下，只踢平0:0。不過白禮頓的占士米拿（James Milner）就在今仗之後，以633次英超上陣，成為英超史上第2多上陣次數的球員，而未來他仍有機會挑戰最多的前曼城中場巴利（Gareth Barry）。

兩支近季異軍突起的新軍，白禮頓主場上半場是有機會先開紀錄，只是保蘭洛迪（Facundo Buonanotte）接應角球的頭槌，被湯米杜爾（Tommy Doyle）門前解圍，半場雙方互無紀錄。而下半場，白禮頓門將的積臣史迪利（Jason Steele）出迎，被狼隊的馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）推過，不過根夏邊路面對空門未能射中目標。最終雙方依然踢成0:0，各得1分，而白禮頓就壓過曼聯，升上聯賽第7位。

白禮頓主場悶和狼隊0:0。(路透社) 白禮頓主場悶和狼隊0:0。(路透社) 白禮頓主場悶和狼隊0:0。(路透社) 白禮頓主場悶和狼隊0:0。(路透社) 白禮頓主場悶和狼隊0:0。(路透社) 白禮頓主場悶和狼隊0:0。(路透社) 白禮頓主場悶和狼隊0:0。(路透社)

米拿：我仍想打多幾場比賽

白禮頓的38歲中場米拿，在今場取得個人第633次英超上陣，超越曼聯名將的傑斯（Ryan Giggs），成為英超史上第2多的上陣球員，而他與史上最多次上陣的前曼城及利物浦中場巴利，其實也只差20場。餘下球季米拿維持上陣，並在來季繼續，就將可以打破紀錄。米拿賽後表示：「我是有點好運。我已經努力地工作，而你必須享受每日的工作，我希望未來仍可打多幾場比賽。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受