英超︱白禮頓補時12碼建功　主場1:0擊敗曼聯

勞基梳爾（Luke Shaw）在補時的手球，連累曼聯輸12碼，球隊最終就僅以0:1作客不敵白禮頓，爭取來年歐聯的優勢再度削弱。

紅魔鬼晉級足總盃決賽後，餘下聯賽就要為歐聯席位努力。然而面對賽前排第8，同樣有機會爭取來季歐洲賽資格的白禮頓，紅魔未取得太大的優勢。安東尼馬菲奧斯（Antony）上半場的射門未能撕破主隊防線，而自己後防的錯誤，差點被白禮頓的日本國腳三笘薰取得甜頭，不過門將的迪基亞（David de Gea）用臉救出而幸保不失。