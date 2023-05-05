英超︱白禮頓補時12碼建功　主場1:0擊敗曼聯

勞基梳爾（Luke Shaw）在補時的手球，連累曼聯輸12碼，球隊最終就僅以0:1作客不敵白禮頓，爭取來年歐聯的優勢再度削弱。
紅魔鬼晉級足總盃決賽後，餘下聯賽就要為歐聯席位努力。然而面對賽前排第8，同樣有機會爭取來季歐洲賽資格的白禮頓，紅魔未取得太大的優勢。安東尼馬菲奧斯（Antony）上半場的射門未能撕破主隊防線，而自己後防的錯誤，差點被白禮頓的日本國腳三笘薰取得甜頭，不過門將的迪基亞（David de Gea）用臉救出而幸保不失。
梳爾魯莽犯手球
換邊之後雖然雙方都有入球的機會，但白禮頓的攻門卻是較多，倒戈的韋碧克（Danny Welbeck）未中目標，而阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）與佩華斯艾斯度比倫（Pervis Etupinan）的攻門又未過到迪基亞。不過比賽到補時階段，白禮頓的一次傳中梳爾忽然在空中用手觸球，球證翻看VAR後，決定判予12碼，白禮頓由麥亞里士打操刀射入，最終亦憑這入球，以1:0擊敗曼聯。
白禮頓贏波之後，以55分升上聯賽的第6位，與第5的利物浦只差4分，來季大有機會爭取到歐洲賽的席位。至於曼聯雖然輸波，但在聯賽榜仍以63分排第4位，與利物浦相差4分並少打一場。