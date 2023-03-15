英超｜白禮頓賓福特分途出擊爭歐席

英超奇兵「海鷗」白禮頓及「蜜蜂兵團」賓福特，今晚香港時間深夜在英超補賽，分別主場鬥水晶宮及作客修咸頓(16/03 03:30)，必欲重啟勝門，繼續在歐洲賽席位上奮戰。 白禮頓目前只比第6位的利物浦少3分及少踢2場，今夜迎戰近10戰英超不勝只共入4球的水晶宮，應佔上風。該隊阿根廷世盃功臣阿歷斯麥阿里士打上仗先開紀錄，推前踢攻中後連續兩仗士哥，同場交出助攻的三笘薰，仍會跟蘇利馬治側擊，支援單箭頭艾雲費格遜，火力有保證。

相反排第12位但已捲入降班漩渦的水晶宮，上仗力拼僅負曼城，今戰作客白禮頓後，又會作客阿仙奴，搶分困難重重。隊長米利禾積域說：「現時位置不太舒服，我們知道未來兩仗非常難打；但大軍經驗相當，又有質素的年輕人，會好好利用到季尾，以達成己隊目標。」水晶宮中場悍將卓克杜哥利停賽期滿，傷愈復出的韋費特沙夏料作戰狀態冒升。

賓福特惡鬥修咸頓搶3分 至於上仗0比1受挫愛華頓的「蜜蜂兵團」賓福特，結束12場英超不敗走勢，仍排第9，但亦只比利物浦少4分及少賽1場。王牌前鋒艾雲東尼上仗受制對手兩位中堅緊纏，無甚佳作，今仗或派尤尼韋沙打正選加強火力，望重返勝軌。不過包尾的修咸頓近期見有起色，2戰搶得4分不失一球，只要今夜全取3分，即可暫逃降班尾三位置，隊長禾特普斯的死球，或可幫手。