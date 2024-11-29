英超｜白禮頓鋒勇 穩勝修咸頓

「海鷗」白禮頓今輪英超打頭陣，今晚深夜返主場鬥包尾修咸頓，只要再贏可升上次席；恃近期在地頭鋒力強勁，實力又勝一籌，有力再勝南部打吡。(球賽編號FB4515，11月30日04:00開賽)



「海鷗」近期繼主場反勝衛冕曼城後；上仗在南部打吡作客般尼茅夫即搶攻，並由傷愈且自今年8月再次擔正的巴西攻中祖奧柏度，開賽4分鐘已建功；加上日本翼鋒三占薰下半場初段拉開比分，2比1勝出，暫時12戰22分，追至跟車路士及阿仙奴同分。白禮頓今夜再全取3分，更可升上次席，戰意十足。