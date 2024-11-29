英超｜白禮頓鋒勇 穩勝修咸頓

「海鷗」白禮頓今輪英超打頭陣，今晚深夜返主場鬥包尾修咸頓，只要再贏可升上次席；恃近期在地頭鋒力強勁，實力又勝一籌，有力再勝南部打吡。(球賽編號FB4515，11月30日04:00開賽)
「海鷗」近期繼主場反勝衛冕曼城後；上仗在南部打吡作客般尼茅夫即搶攻，並由傷愈且自今年8月再次擔正的巴西攻中祖奧柏度，開賽4分鐘已建功；加上日本翼鋒三占薰下半場初段拉開比分，2比1勝出，暫時12戰22分，追至跟車路士及阿仙奴同分。白禮頓今夜再全取3分，更可升上次席，戰意十足。
韋碧克今季6度「降臨」
白禮頓少帥賀斯拿上仗賽後欣喜聽到在場球迷，高呼「歐洲賽席位」的打氣聲；但強調隊現階段要保守謙虛、腳踏實地。球隊鋒將近期狀態確實惹人好感，箭頭韋碧克今屆英超已入6球，跟三占薰及佐真尼魯達合拍愈來愈好，再配合腳法出色的祖奧柏度，球隊開季6戰英超主場3勝3和不敗，單計近4場聯賽主場入9球；就算有防中巴利巴停賽，但韋爾化或馬特奧拉利可替補，以攻代守，勢令修咸頓防線風聲鶴唳。
修咸頓今季升班後長期在谷底，12戰只得4分，上仗主場遇上「一哥」利物浦；缺少受傷的一號門將藍斯達爾、中堅碧拿歷克，表現卻不俗，一度反先僅輸2比3，更折損中場拉爾拉爾及箭頭保羅安亞祖，今場會由阿里布及甘馬倫阿奇頂上。問題副選門將阿歷士麥卡菲不穩，球隊前場縱有新星達比寧，但開季聯賽作客6戰全敗，防守漏水；遇上善攻的白禮頓，今場南部打吡，凶多吉少。
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