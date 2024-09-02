英超｜白禮頓闊佬 升班馬大洗 英超「豪」得起

英超轉會窗上周末關閉，不論大細球會，趕在死線前簽下心頭好，預求在新一季大展拳腳。南部球會白禮頓暫時是淨支出最多球會，三支升班馬有錢就任性，求破「即降」宿命；而列強以車路士及曼聯最進取，望以精銳之師，挑戰藍月的英超霸業。20路大軍各自各精彩，新一季英超一樣繽紛。
據《BBC》報道，今夏埋單英超球會單計支出，逾19.6億英鎊(約200億港元)，對比上年同期突破20億英鎊略為遜色。可能受到英超財政公平條例(PSR)影響，據《Sportingnews》報道，去季淨支出高達10.5億英鎊，今屆球會已較「自律」，暫時錄得淨支出6.1億英鎊(沙特等部分國家轉會窗未關閉)，或怕將來被算帳，甚至要扣分。
以為英超傳統Big Six財雄勢大，收入豐厚，必定在轉會市場呼風喚雨；但今夏最「豪」竟然是近年眼光銳利、擅低買高沽的南部球會白禮頓，資金充裕下，淨支出高達1.66億英鎊，包括以破球會紀錄轉會費，從列斯聯簽入法國前鋒佐真奴魯達(Georginio Rutter)等近十位新兵，望今屆以少帥配新軍，再博佳績闖歐洲。
升班馬增兵不敢怠慢
上屆3支升班馬一升即降，今夏3隊不敢怠慢，加上升班即財源廣進，求穩住陣腳當然要花費。葉士域治淨洗費排今屆英超第2位，逾1億英鎊，但開季3戰只得1分，未見有新兵耀眼。修咸頓及李斯特城合共淨支出也逾1億英鎊，但前者一簽阿仙奴門將藍斯達爾(Ramsdale)把關，即失3球，開季3戰全敗；而「狐狸」最出眾仍是效力了十多年的老前鋒占美華迪(Jamie Vardy)。
曼聯豪「換血」 紅軍添強鋒
大會以曼聯最豪，轉會死線前簽烏拉圭中場烏加迪(Ugarte)，今夏買入5大新兵，放走麥湯米尼(McTominay)、美臣格連活特(Mason Greemwood)及雲比沙卡(Wan-Bissaka)。車路士繼續瘋狂，美國班主無視PSR，買入計用了逾2億英鎊，截止前借走史達寧(Sterling)，借入查頓辛祖(Jadon Sancho)最吸晴。
利物浦最冷靜，今夏只簽入一位即用新兵費達歷高基艾沙(Frederico Chiesa)，淨賺數百萬英鎊。最勁是曼城，擁有艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，在英超已擁有一切，拾得放走阿根廷金童祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)予西甲馬體會，先穩袋一億英鎊。