英超｜白禮頓闊佬 升班馬大洗 英超「豪」得起

英超轉會窗上周末關閉，不論大細球會，趕在死線前簽下心頭好，預求在新一季大展拳腳。南部球會白禮頓暫時是淨支出最多球會，三支升班馬有錢就任性，求破「即降」宿命；而列強以車路士及曼聯最進取，望以精銳之師，挑戰藍月的英超霸業。20路大軍各自各精彩，新一季英超一樣繽紛。

據《BBC》報道，今夏埋單英超球會單計支出，逾19.6億英鎊(約200億港元)，對比上年同期突破20億英鎊略為遜色。可能受到英超財政公平條例(PSR)影響，據《Sportingnews》報道，去季淨支出高達10.5億英鎊，今屆球會已較「自律」，暫時錄得淨支出6.1億英鎊(沙特等部分國家轉會窗未關閉)，或怕將來被算帳，甚至要扣分。