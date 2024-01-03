英超｜白禮頓韋斯咸互交白卷　迪沙比讚今季首次零失球（附比賽精華）

白禮頓在今季首次在聯賽取得零失球，不過球隊也沒能攻入對手，只與韋斯咸踢平0:0，然而亦足以讓海鷗以得失球差壓過曼聯升上聯賽第7位。

兩支英超的歐霸盃英超代表在聯賽碰頭，上半場作客的白禮頓有先開紀錄的機會，保蘭洛迪（Facundo Buonanotte）禁區頂外起腳，省到人彈高，不過因為速度不快，被韋斯咸門將艾路拿（Alphonse Areola）接住。而鎚仔幫亦有賓華馬（Said Benrahma）的遠射斜出。而柏斯高哥斯（Pascal Gross）接應隊友長傳，禁區內頭鎚又被艾路拿救出，半場雙方互無紀錄。而下半場白禮頓亦有後備上陣的拉爾拉拿（Adam Lallana）禁區頂起腳被救出，最終白禮頓與韋斯咸以0:0言和。