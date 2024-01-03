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體育
2024-01-03 11:24:56

英超｜白禮頓韋斯咸互交白卷　迪沙比讚今季首次零失球（附比賽精華）

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韋斯咸與白禮頓互交白卷。(路透社)

韋斯咸與白禮頓互交白卷。(路透社)

白禮頓在今季首次在聯賽取得零失球，不過球隊也沒能攻入對手，只與韋斯咸踢平0:0，然而亦足以讓海鷗以得失球差壓過曼聯升上聯賽第7位。

兩支英超的歐霸盃英超代表在聯賽碰頭，上半場作客的白禮頓有先開紀錄的機會，保蘭洛迪（Facundo Buonanotte）禁區頂外起腳，省到人彈高，不過因為速度不快，被韋斯咸門將艾路拿（Alphonse Areola）接住。而鎚仔幫亦有賓華馬（Said Benrahma）的遠射斜出。而柏斯高哥斯（Pascal Gross）接應隊友長傳，禁區內頭鎚又被艾路拿救出，半場雙方互無紀錄。而下半場白禮頓亦有後備上陣的拉爾拉拿（Adam Lallana）禁區頂起腳被救出，最終白禮頓與韋斯咸以0:0言和。

白禮頓賽和後，以31分追至與曼聯同分，並以較佳的得失球，升上聯賽第7位。這場亦是白禮頓24場聯賽之後，首次保持不失。白禮頓主帥迪沙比（Roberto de Zerbi）讚揚球員踢得很聰明：「我真的對這表現很高興。我們保持得到零失球，令傳媒們可以很滿意。我們打了一場很優秀的比賽，而我們是值得贏的。我們打了一場很聰明的比賽，因為韋斯咸的反擊曷最高質素，而我們比賽夠集中，沒有因為反擊而失球。」

韋斯咸與白禮頓互交白卷。(路透社) 韋斯咸與白禮頓互交白卷。(路透社) 韋斯咸與白禮頓互交白卷。(路透社) 韋斯咸與白禮頓互交白卷。(路透社) 韋斯咸與白禮頓互交白卷。(路透社) 韋斯咸與白禮頓互交白卷。(路透社) 韋斯咸與白禮頓互交白卷。(路透社)
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