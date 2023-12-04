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體育
2023-12-04 04:29:57
日報

英超｜百年來首遭紐卡素3連殺 曼聯「坦克」無計可施

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滕哈格

滕哈格

3負紐記，「坦克」無計！面對傷兵滿營的紐卡素，紅魔曼聯在聖占士公園依然全場無計可施，終以0比1敗走，錄得自1922年1月以來，首次在正式比賽接連3次受挫這支東北軍；主帥滕哈格(Erik te Hag)賽後承認對手表現較優勝，只能在賽後回去好好檢討，準備迎接周中快車大戰車路士。

哥頓 曼聯

哥頓尾柱搶位入球奠勝。

紐卡素雖然在歐聯跟曼聯，同陷爭出線泥沼，且更傷兵滿營，持續多達10位主力傷、停，但不愧英超主場王(聯同今戰，8戰7勝1負)；今戰硬撼賽前聯賽排名比他們高的曼聯，全場佔上風，終在下半場初段由英格蘭新星翼鋒安東尼哥頓(Anthnoy Gordon)，接應翼衛捷比亞(Kieran Trippier)傳送破網，就此1球取勝；且是繼去年4月英超主場、上月初英聯盃作客後，年內3擒紅魔兼一球不失，頓成紅魔剋星。

相反曼聯聯賽3連勝告終，但其實所遇對手只屬平庸，一遇實力較強對手即變「無牙老虎」，一如3連勝前在主場吞曼城3蛋一戰；今戰單是上半場已要頂住「黑白兵團」14次攻門，有幸保不失。滕哈格賽後亦承認對手技勝一籌，他說：「紐卡素大部分時間比我們出色，落後0比1合理；但尾段我們有力反撲，可惜入球因越位被判詐胡。」

拉舒福特

拉舒福特又冇表現。

安東尼馬迪爾

安東尼馬迪爾埋門欠奉。

紐卡素又增傷兵

今場紅魔焦點是兩大鋒將拉舒福特(Marcus Rashford)及安東尼馬迪爾(Anthony Martial)，在61分鐘齊齊被換走，表現乏善可陳；其中主帥曾在上半場疑似對馬迪爾喝罵，而後者亦怒目回應，不過「坦克」賽後只稱會回去好好檢討。紅魔面對本月密麻麻的賽程，包括周三深夜迎戰車路士，他說：「從車路士對曼城一戰(4比4)，已知對手好韌；但我們敗後仍會團結一起，有計劃地繼續向前。」

賽後2分反壓曼聯的紐卡素，今場贏波亦付出沉重代價，英格蘭國腳門將尼克普比(Nick Pope)尾段疑似膊頭甩骹離場，預計要休息一段時間；斯洛伐克老牌門將杜巴卡(Martin Dubravka)，在球隊周四深夜英超快車作客愛華頓時，將會是今屆聯賽首度擔正。

哥頓

哥頓近期腳風順。

普比

普比撲球後傷出。

杜巴卡

杜巴卡尾段入替普比。

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