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體育
2024-01-31 11:40:27

英超｜盧頓爆冷四球大勝白禮頓　阿仙奴2:1贏諾定咸森林（附比賽精華）

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盧頓爆冷4球大勝白禮頓。(路透社)

盧頓爆冷4球大勝白禮頓。(路透社)

升班馬的盧頓再有出色演出，憑伊利查艾迪巴約（Elijah Adebayo）上演帽子戲法，以4:0主場大勝近季成績不俗的白禮頓，同時球隊亦確定在轉會窗關閉前引入日本新兵。

在盧頓特別的主場堅尼禾夫球場，不少強隊都差點翻船，這次白禮頓就深陷險境。盧頓開賽18秒就入球，艾迪巴約接應卡爾頓摩利斯（Carlton Morris）頭槌點入中路，衝前頂入領先。奧賓尼（Chiedozie Ogbene）在3分鐘快腳接應隊友長傳，並推過門將的積臣史迪利（Jason Steele）射入空門，盧頓主場迅速領先至2:0。而艾迪巴約在42分鐘再接應羅斯巴克利（Ross Barkley）直線，單刀射近柱，半場盧頓領先2:0。

艾迪巴約開賽18秒為盧頓開紀錄。(路透社) 艾迪巴約為盧頓攻入成3:0。(路透社) 艾迪巴約完成帽子戲法。(路透社) 盧頓主場4:0擊敗白禮頓。(路透社) 盧頓主場4:0擊敗白禮頓。(路透社) 盧頓主場4:0擊敗白禮頓。(路透社) 盧頓主場4:0擊敗白禮頓。(路透社) 盧頓主場4:0擊敗白禮頓。(路透社)

下半場盧頓先食一次「詐糊」，摩利斯禁區左路起腳，史迪利撲出後，佐敦奇勒（Jordan Clark）補中，不過旁證舉旗示意越位，入球無效。然而盧頓之後還是再入一球，球隊右路開出角球，白禮頓球員頂後，艾迪巴約門前加一頭，56分鐘拉開到4:0，之後盧頓未有再添入球，結果以4:0大勝一仗。

紐卡素3:1挫阿士東維拉

盧頓主帥愛華士（Rob Edwards）賽後表示：「我覺得，我們都覺得，在這個聯賽對我們最佳的方法，是進攻。我們在對很少球隊時能做到，這是我們的表現。有這種表現和成績，我們絕對不能停步，因為我們還未夠好。」另外，球會同時又宣布從比利時的聖圖爾登，簽入日本守將的橋岡大樹。

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至於其他的英超賽事，阿仙奴作客以2:1擊敗諾定咸森林，仍以2分落後榜首的利物浦，而且仍多打一場。而紐卡素亦作客以3:1擊敗阿士東維拉。紐卡素暫時升上聯賽的第7位。

紐卡素3:1贏阿士東維拉。(路透社) 阿仙奴2:1贏諾定咸森林。(路透社) 紐卡素3:1贏阿士東維拉。(路透社) 阿仙奴2:1贏諾定咸森林。(路透社) 紐卡素3:1贏阿士東維拉。(路透社) 阿仙奴2:1贏諾定咸森林。(路透社)
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