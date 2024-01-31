英超｜盧頓爆冷四球大勝白禮頓　阿仙奴2:1贏諾定咸森林（附比賽精華）

升班馬的盧頓再有出色演出，憑伊利查艾迪巴約（Elijah Adebayo）上演帽子戲法，以4:0主場大勝近季成績不俗的白禮頓，同時球隊亦確定在轉會窗關閉前引入日本新兵。 在盧頓特別的主場堅尼禾夫球場，不少強隊都差點翻船，這次白禮頓就深陷險境。盧頓開賽18秒就入球，艾迪巴約接應卡爾頓摩利斯（Carlton Morris）頭槌點入中路，衝前頂入領先。奧賓尼（Chiedozie Ogbene）在3分鐘快腳接應隊友長傳，並推過門將的積臣史迪利（Jason Steele）射入空門，盧頓主場迅速領先至2:0。而艾迪巴約在42分鐘再接應羅斯巴克利（Ross Barkley）直線，單刀射近柱，半場盧頓領先2:0。

下半場盧頓先食一次「詐糊」，摩利斯禁區左路起腳，史迪利撲出後，佐敦奇勒（Jordan Clark）補中，不過旁證舉旗示意越位，入球無效。然而盧頓之後還是再入一球，球隊右路開出角球，白禮頓球員頂後，艾迪巴約門前加一頭，56分鐘拉開到4:0，之後盧頓未有再添入球，結果以4:0大勝一仗。 紐卡素3:1挫阿士東維拉 盧頓主帥愛華士（Rob Edwards）賽後表示：「我覺得，我們都覺得，在這個聯賽對我們最佳的方法，是進攻。我們在對很少球隊時能做到，這是我們的表現。有這種表現和成績，我們絕對不能停步，因為我們還未夠好。」另外，球會同時又宣布從比利時的聖圖爾登，簽入日本守將的橋岡大樹。