英超｜盧頓10年耕耘 由非聯賽升英超 搶1.7億英鎊收入

盧頓在溫布萊球場舉行的升班附加賽，靠互射12碼淘汰高雲地利，成功趕上英超尾班車，成為史上首支由非聯賽球會，打上英超的球會。 「橙兵」盧頓對上一次在1992年於頂級聯賽角逐時，英超聯尚未成立；球隊在2008/09球季因財政問題，跌至非職業聯賽組別(第5級別)作賽，至2014年盧頓重返英乙職業聯賽，18年上英甲、19年上英冠。今季第3季在英冠角逐，去年11月管理層「慧眼」任命被死敵屈福特辭退的洛愛華士接掌兵符，代替被修咸頓撬走的尼敦鍾斯，終首嘗角逐英超滋味。只能容約1萬名球迷的堅尼禾夫路主場(Kenilworth Road)，今夏需趕工改建，以符合英超賽會規例。

球員領隊超興奮

由2013/14年球季起効力盧頓的29歲主力中場彭素(Mpanzu)興奮地說：「派對由今晚起下周三每一天，然後去拉斯維加斯。」球隊隊長洛克爾早段突然在場內暈倒，並在抬離場時要用氧氣罩幫助呼吸，幸好送醫院後清醒，並能在病床上跟家人在電視機旁，跟隊友慶祝這個歷史性時刻。

領隊洛愛華士賽後說：「感覺很棒……但老實說我只記掛洛克爾，他今季對我們很重要，健康是最重要的，家人比足球重要；直至知道他無礙，其他的我不在乎。」 盧頓今場與高雲地利鬥足120鐘仍各一平手，憑互射12碼氣走高雲地利，奪得外界估計高達1.7億英鎊的巨額升班收入。盧頓連同英冠的冠亞軍般尼及錫菲聯，下季將升上英超作賽。