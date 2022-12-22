英超︱睇片都睇錯　上半季證VAR至少6次犯錯

足球比賽引入視像助理裁判協助球證判決，無非都是想作出更準確的裁決。然而英超證實，在今個球季的上半季，英超有48次VAR介入裁決，但卻有6次證實是錯敵。

由3名前球員與英超及裁判機構PGMOL各有一名代表的獨立小組，在周四（22日）向英超球會提供報告，指出今年英超聯上半季，VAR有48次介入裁決，不過有6次卻是把原有正確裁決推翻。

6次錯誤2次對水晶宮有利

其中阿仙奴的入球，當時雙方仍打和，故這入球將改變往後戰局。而6次判決中，有2次對水晶宮都是有利。PGMOL的首席球證官韋比（Howard Webb）就表示，將會派出VAR的教練去指導兩名全職視像裁判工作，並期望可以減少VAR的錯誤。而韋比會在新年期間探訪各支球會，以了解球會對裁決的意見。

另外英超未決定在下一個球季引入在今年世界盃中採用的半自動越位系統，但歐聯就將會引入。

上半季VAR 6次錯誤判決：

水晶宮3:1阿士東維拉的比賽，盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）在55分鐘，被指手球而輸12碼

車路士2:1韋斯咸的比賽，哥尼特（Maxwel Cornet）90分鐘的入球被指隊友查洛保雲（Jarrod Bowen）犯規在先而無效

紐卡素0:0水晶宮的比賽，泰歷米素爾（Tyrick Mitchell）51分鐘的烏龍球，因為對手祖爾韋洛克（Joe Willock）被指犯規而無效

曼聯3:1阿仙奴的比賽，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）12分鐘的入球，因隊友馬田奧迪加特（Martin Odegaard）被指犯規而無效

富咸3:0阿士東維拉的比賽，杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz）在61分鐘被指暴力行為被逐

諾定咸森林1:3賓福特的比賽，甸軒達臣（Dean Henderson）44分鐘被指侵犯對手，而被判罰12碼