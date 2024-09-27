英超｜研究指每周多達2.9萬個博彩廣告　前英格蘭鋼門施路頓促規管

英國一個針對博彩問題的慈善機構，在委託大學進行的一項研究，統計在今季英超聯賽的首周賽事，合共出現超過2.9萬個博彩廣告，比去季上升165%。其中在韋斯咸對阿士東維拉的比賽，更是有接近6,500條博彩訊息，即幾乎1分鐘有30個。前英格蘭門將，也是曾經沉迷賭博的施路頓（Peter Shilton），認為博彩行業已經失控，要求政府管制。 由英國的機構「Gamble Aware」，委託布里斯托大學的商學院，在今季初進行有關博彩訊息的調查。調查統計在今季首周的博彩廣告及訊息，當中包括場邊廣告牌、球衣的標誌、還有電視、電台及社交媒體的廣告。當中在首周聯賽有超過2.9萬條的相關訊息，比去季增加165%。他們指報告顯示，球迷以及孩童因為過度接觸博彩廣告而面臨相關的風險。

學者指行業規範流於表面 調查報告的其中一位發布者羅斯（Raffaello Rossi）表示：「在幾個月前，行業發布了新的準則，限制在足球活動以外的時間進行營銷，然而政策對限制數量沒有幫助。很清晰，有關行業的自我規範是不足以及只是虛有其表。儘管過去幾年在採取有效措施去保障消費者，但博彩業仍是以利潤置於安全之前。」 英超賽會雖然與球會在今季訂立「與博彩相關的協議及行為準則」，球會的廣告需要符合有關委員會的審視。前英格蘭門將，以及曾經沉迷賭博的施路頓，在接受英國廣播公司（BBC）的訪問表示：：「這（研究）只顯示（博彩業）已經失控。他們無法自我約束，而且更像是其他人不打算去規管他們。在發現情況在變壞之時，將又一年過去了。我們開始限制英超禁止（廣告贊助）展示在球衣，不過這只是一小部份。這是時間政府踏出一步做點東西，因為這情況其實已經很久了。」