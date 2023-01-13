英超︱祖奧菲歷斯地標戰領紅　車路士1:2不敵富咸

上屆英超季軍的車路士，在2023年仍未響勝鼓。在周四（12日）晚的英超聯賽，車路士作客雖然有借將祖奧菲歷斯（Joao Felix）首度披甲，但他下半場因一次魯莽攔截領紅，而藍戰士最後亦以1:2不敵富咸，踏入2023年仍未贏過。

從馬德里體育會借用的祖奧菲歷斯，今仗其實表現不俗，上半場一次右路個人突破後傳中，只是車路士的隊友未能把握到機會。而藍戰士更在25分鐘先落後，倒戈的前巴西國腳韋利安（Willian）禁區右路起腳，省中車路士後衛改變方向入網，主隊的富咸打開紀錄。

落後的車路士在換邊後2分鐘披平，美臣蒙特（Mason Mount）右邊手的罰球射中柱彈出，高列巴尼（Kalidou Koulibaly）門前補中，雖然對手的門將擋住了皮球，不過球證認為皮球已入網，入球有效。不過祖奧菲歷斯在58分鐘後場的一次攔截，踩向對手的堅尼泰迪（Kenny Tete），被球證直接紅牌驅逐。