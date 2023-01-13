英超︱祖奧菲歷斯地標戰領紅　車路士1:2不敵富咸

上屆英超季軍的車路士，在2023年仍未響勝鼓。在周四（12日）晚的英超聯賽，車路士作客雖然有借將祖奧菲歷斯（Joao Felix）首度披甲，但他下半場因一次魯莽攔截領紅，而藍戰士最後亦以1:2不敵富咸，踏入2023年仍未贏過。
從馬德里體育會借用的祖奧菲歷斯，今仗其實表現不俗，上半場一次右路個人突破後傳中，只是車路士的隊友未能把握到機會。而藍戰士更在25分鐘先落後，倒戈的前巴西國腳韋利安（Willian）禁區右路起腳，省中車路士後衛改變方向入網，主隊的富咸打開紀錄。
落後的車路士在換邊後2分鐘披平，美臣蒙特（Mason Mount）右邊手的罰球射中柱彈出，高列巴尼（Kalidou Koulibaly）門前補中，雖然對手的門將擋住了皮球，不過球證認為皮球已入網，入球有效。不過祖奧菲歷斯在58分鐘後場的一次攔截，踩向對手的堅尼泰迪（Kenny Tete），被球證直接紅牌驅逐。
少打一人的車路士，在73分鐘再失一球，安達斯彭利拿（Andreas Pereira）右路的長傳入禁區，車路士門將的阿列沙巴蘭卡（Kepa Arrizabalaga）疑失位被笠過，後柱的卡路士雲尼斯奧斯（Carlos Vinicius）頂入空門，令主隊再度領前。而富咸最終在多打一個的優勢下守住2:1的勝果完場。
車路士今年未嘗一勝
富咸主帥馬高施華（Marco Silva）賽後表示：「車路士是超級強隊，他們是大球會，資本與我們完全不同，這無法比較。這對我們的球迷來說是無比的一夜，這是他們值得的。對我們球會來說，我們的球迷是特別的，直到完場哨子一響我完全感受到，他們在慶祝這個重要時刻。我們的球員今季表現出危，不過我們都知道這只在季中，作為領隊，這裡還有很大空間需要進步。」
贏波的富咸已升上聯賽的第6位，與第5的熱刺相差2分但多打一場。而車路士落敗後，在2023年4戰錄得1和3負，聯賽仍然排第10。