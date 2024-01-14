英超｜神兵復出救曼城 紐卡素慘負(多圖)

英超豪門大戰，衛冕的曼城憑休戰5個月後，在聯賽復出的中場球星奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)後備上陣，交出1入球1助攻，戲劇性作客反勝紐卡素3比2，繼續向「一哥」利物浦施壓。賽後「藍月」曼城主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)大讚愛將迪布尼的神級演出，已轉任球評的曼聯名宿里奧費迪南(Rio Ferdinand)更指迪布尼就是「皇冠上寶石」一樣重要。

曼城今場開賽不久，便有門將艾達臣摩拉斯(Ederson Moraes)傷出，之後雖有貝拿度施華(Bernardo Silva)先開紀錄，但半場前已被紐卡素兩個快速反擊，憑阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)及安東尼哥頓(Anthony Gordon)各入一個靚波，反超前2比1。換邊後藍月全力追趕，之前在英足盃已經傷愈復出交出助攻的迪布尼，今次下半場中段出場後，即在個人第5次觸球便在禁區頂冷靜熨射地波入網，助曼城追和。戰至補時1分鐘，迪布尼再以其「上帝視角」作出致命傳送，助攻小將奧斯卡波比(Oscar Bobb)禁區內乖巧扭過對手門將射入，為曼城鎖定3比2勝局，足見藍月愈換愈強，與紐卡素後備兵弱的分別。賽後曼城以20戰43分，追至只落後「一哥」利物浦2分。

迪布尼：真的很瘋狂

賽後，迪布尼表示：「我很掛念這些（球賽），我很享受。真的很瘋狂，我知我暫時不能踢足90分鐘，但可以輪換參與約30分鐘吧，這是我身體的感覺。」哥帥卻說笑地「怪罪」該比利時中場球星：「我對他罰球不入很失望！他是個傳奇，獲我們所有人喜愛，希望他能在稍後月份至季尾，繼續幫助球隊。我們踢法都是一樣，但在迪布尼或艾寧夏蘭特(Erling Haaland)壓陣時，便可以贏波，這不是戰術，而是天分。」

就連里奧費迪南亦大讚：「讓我告訴大家，這人（迪布尼）回來了，他就是皇冠上的寶石。這群人找回了節奏，他們知道怎麼完成工作，有的是經驗、深度、級數、質素及強大火力。」