英超｜神助攻救曼聯 伊雲斯：最佳一夜

機會是留給有準備的人！季前努力跟操、終成功獲母會曼聯給予一年合約的老兵莊尼伊雲斯(Johnny Evans)；在英超作客般尼更再獲擔正機會，交出神級助攻，造就隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)射入奠勝靚波，賽後稱今場是他人生最佳一夜。

賽前3連敗的曼聯，繼續面對陣容不整的困擾；而今夏因自由身未有班落，毅然返回母會跟操的35歲北愛中堅莊尼伊雲斯，最終令人意外地獲主帥滕哈格(Erik ten Hag)青睞，雙方簽約一年。之前鬥阿仙奴已後備出場的伊雲斯，今戰鬥般尼更因阿根廷守將利辛度馬天尼斯(Lisandro Martinez)受傷未有隨軍，得以今屆首次擔正，結果大打爭氣波；雖然上半場接應角球頂入，卻因隊友海倫(Rasmus Hojlind)越位被VAR判詐胡。但最終這位「雙槍將」在上半場尾段以左記交出一記妙絕長傳，由隊長般奴費南迪斯在禁區內球不著地，窩利抽射入網，助曼聯小勝1比0，止跌回升。

般奴轉贈最佳球員獎

之前曾連續7季為曼聯在英超出賽的莊尼伊雲斯，今次是所有賽事計，自2013年助攻予射手朗尼(Wayne Rooney)入波後，再為曼聯交出助攻。他賽後在場內接受訪問時，獲隊長般奴費南迪斯轉送今場最佳球員獎，並說：「我享受今晚每一分鐘，這是我為曼聯上陣的第200場比賽，我從未想過可以達到這里程碑，這是我人生最佳的一夜。」般奴則說：「我知道他(伊雲斯)擅於左右開弓控球，這是一次『靚交』。」

贏波可鬆一口氣的主帥「坦克」說：「今場是要必勝的比賽，球隊踢出團結及拚搏精神，11人齊上齊落，互相扶持。」更令主帥欣喜可能是法國主力中堅華拉尼(Raphael Varane)，因傷缺席3場後；同場已可傷愈，跟新兵中場蘇夫恩岩拉伯特(Sofyan Amrabat)，齊齊後備出場，令球隊在緊接於英聯盃及聯賽主場兩鬥水晶宮時，有較充裕的兵源調動。