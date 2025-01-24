英超｜神奇球隊交鋒 般茅主場「細」迎森林

隨著部分傳統Big Six球隊表現大幅走樣，今季代之而起卻意料不同是上屆分排12及17位的般尼茅夫及諾定咸森林。般尼茅夫正保持10場聯賽不敗，排名升至第7，較衛冕的曼城及上屆仍踢歐聯的紐卡素只少1分。西班牙主帥伊拉奧拿上季季前接手，這支南部大軍演活黑馬本色；最神奇是現時主力傷兵多達10位，但戰績依然硬淨，替補球員全部勝任。

球隊一籮傷兵包括貴價箭頭法蘭斯高艾雲尼遜(Evanilson)、烏拿爾(Unal)，翼鋒泰華尼亞(Tavernier)、辛尼斯泰拉(Sinisterra)，防中阿當史密夫(Adam Smith)及中堅辛尼斯(Senesi)；但上陣球員愈戰愈勇，首推名將之後、攻中祖斯甸古華特(Justin Kluivert)，上仗作客紐卡素連中三元，是季內第二次，由他跟箭頭奧亞達拉(Ouattara)，快馬施曼尤(Semenyo)攻堅，前線壓逼力強，反擊凌厲。另一大爆發球員是匈牙利左閘基卡斯(Kerkez)，鬥紐卡素一役「埋齋」，備受歐洲各大會關注。球隊近4場聯賽主場2勝2和入3球失1球，地頭出擊不宜輕舉妄動。

成李城神奇封王翻版？

今場對手森林一樣神奇，上屆被扣4分，仍能甩難，主帥紐奴打贏護級戰後，今屆只在個別位置補強，踢出彩虹；季內兩戰「一哥」利物浦1勝1和，近8場聯賽7勝1和，本輪前已追至跟阿仙奴同分，只輸得失球排第3。坊間開始有評論指森林，正譜寫2015年李斯特城神奇封王的翻版。

森林踢法簡單直接，人腳固定，老箭頭基斯活特(Chris Wood)已入14球，已追平個人上季聯賽入球數字；兩翼赫臣奧杜爾(Hudson-Odoi)及安東尼艾蘭加(Elanga)，配攻中基比斯韋特(Gibbs-White)，實而不華。比利時門將沙斯(Sels)、中堅米倫高域(Milenkovic)及梅里路(Murillo)，遇強敵特別硬淨。球隊對上3場聯賽作客不失一球，加上兩軍近4次交手，3次開出1比1，今場入球亦不會多。

相關連結：賽前分析 - 香港賽馬會